عملتله محضر.. مزارع ينتقم من زوجته بشكل بشع في الفيوم

قررت نيابة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، حبس زوج بقرية الشاهد بمركز الشواشنة، لاتهامه بقتل زوجته بقطعة حديد على رأسها ، أثناء خلافات زوجية بينهما لتلقى مصرعها فى الحال.





كان اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد حافظ الحنبولى مأمور مركز شرطة الشواشنة يفيد بورود بلاغ من مزارع من عزبة الشاهد التابعة لدائرة المركز يفيد بمقتل ابنته علي يد زوجها بعد ضربها عدة ضربات في الرأس أودت بحياتها.





وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم عبدالله عثمان رئيس مباحث الشواشنة وتمكنت من القبض على المتهم الذى اعترف بارتكابه الحادث بسبب الخلافات المتكررة مع زوجته .





وأفادت تحريات المقدم عبد الله عثمان رئيس مباحث مركز شرطة الشواشنة ، بان الزوج القاتل كانت قد نشبت بينه وبين زوجته عدة خلافات قامت إثرها الزوجه بعمل محضر تعدٍ ضدها وتم القبض عليه وبعد يومين تم إخلاء سبيله.





وبخروجه مباشرة من مركز الشرطة توجه إلى المنزل وقام بضربها بقطعة حديد على رأسها حتي لقيت مصرعها وحاول عقب جريمته الانتحار واحدث بنفسه عدة إصابات ، حتى تم القبض عليه واقتياده الى مركز الشرطة للتحقيق.





تم نقل جثمان الزوجة الى مشرحة مستشفى أبشواى ، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل الزوج الى النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .