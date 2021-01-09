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اقتصاد

فودة: السوق العقارى المصرى يجذب المستثمر الخليجي رغم تداعيات كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 03:01 ص
فودة
فودة
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آمنة عبدالعظيم
توقع المهندس نادر فودة خبير عقارى، أن تشهد السوق العقاري المحلية فى مصر جذب المزيد من مستثمرى الخليج رغم حالة الإغلاق التى تشهدها المنطقة بسبب تداعيات كورونا خاصة مع المزايا التى وفرتها الحكومة المصرية وتهيئة المناخ الاستثمارى وطرح مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب.

أوضح فودة لــــ"صدى البلد"، أن مصر بها مناخ جاذب للاستثمار خاصة بعد تيسير الاجراءات الحكومية للحصول على الأراضي، وسرعة استخراج القرار الوزارى للمشروعات وعمل اجراءات متعددة لتنظيم السوق الداخلى.

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وأضاف أن عنصر الجذب الأكبر بالسوق العقارى المصرى هو الطلب الكبير والحقيقي على الوحدات السكنية بكافة أنحاء مصر، والذي يضمن تسويق المشروعات الجادة التى توفر فرص وبدائل تمويلية مناسبة للعملاء بختلف شرائحهم.

وأكد أن تيسير اجراءات الحصول على التمويل العقارى من البنوك للمشروعات بفائدة مخفضة، فى إطار مبادرة البنك المركزى الأخيرة التى تتيح 50 مليار جنيه للقطاع سيدفع فى اتجاه تحسن السوق وزيادة النمو به بشكل أساسي، مطالبا بتيسير الشروط المطلوبة للتمويل البنكي بشكل عام لأنه البديل الأسرع والأيسر للمطور والعميل.
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