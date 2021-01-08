وظائف القطاع الخاص بمزايا تأمينية وعلاجية .. فيديو





وقال هاني عبد الرحيم مقدم "احلام مواطن" عبر "صدى البلد"، إن نشرة التوظيف يتم تجديدها كل 15 يوما طبقا للوظائف المطروحة فى القطاع الخاص.





وأوضح عبد الرحيم، أن وظائف القطاع الخاص أصبحت بـ مزايا تأمينية وعلاجية، طبقا لقانون العمل الجديد، وبـ ضمان وزارة القوى العاملة.









وأكد هانى عبد الرحيم، أنه سيتم عرض النشرة عبر برنامج "أحلام مواطن"، ودعا الباحثين عن فرص عمل التواصل مع البرنامج عبر رقم الهاتف المحمول: 5774 ، الخط الأرضي:09000774 ، أو زيارة موقع وزارة القوى العامة.

استعرض برنامج "أحلام مواطن"، نشرة التوظيف الأخيرة التى صدرت عن وزارة القوى العاملة.