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محافظات

فرق طبية طائرة بمبادرة متابعة مرضى كورونا في العزل المنزلي بـ الإسماعيلية

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:10 م
فرق طبية طائرة بمبادرة
فرق طبية طائرة بمبادرة متابعة مرضى كورونا في العزل
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انجي هيبة
تستعد محافظة الإسماعيلية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد. 

وقالت مصادر طبية بصحة الإسماعيلية، إنه تم تخصيص فرق طبية طائرة متحركة للزيارات المنزلية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وأمراض مزمنة وكبار السن والحوامل.

وأشارت المصادر إلى أن مهمة الفرق الطبية الطائرة، تقديم الخدمات الطبية والتمريضية بالتنقل من خلال العيادات المتنقلة المجهزة بإسطوانات الأكسجين وجهاز قياس تشبع الدم بالأكسجين  وقياس الضغط والسكر.

وأشارت المصادر، إلى تخصيص فرق ثابتة إضافية من خلال المتابعة التليفونية للتواصل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بدون أمراض مزمنة، للاطمئنان على استقرار الحالة الصحية ومتابعتهم يوميا. 

ولفتت المصادر إلى  توفير أدوية الأمراض المزمنة وشنطة علاج العزل لمنزلي وأدوية الطوارئ اللازمة وجميع مستلزمات الوقاية الشخصية للفرق الطبية من قفازات وماسكات وواقي وجه وبدل أحادية الاستخدام كذلك توفير مطبوعات بها إرشادات العزل المنزلي للمريض وللمرافقين من أفراد الأسرة.

وأكدت المصادر التعامل مع حالات لعزل المنزلي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان المعمول به لمدة عشرة أيام، مؤكدة تعافي  المريض في حالة عدم ظهور أعراض في آخر 3 أيام.

وقالت المصادر، في حالة حاجة المصابين للرعاية الصحية، سيتم تحويلها مباشرة إلى مستشفى العزل من خلال فريق إدارة الأزمة بصحة  الإسماعيلية. 

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