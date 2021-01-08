بعثة مصر للجودو تطير إلى الدوحة للمشاركة في بطولة الماسترز العالمية المؤهلة لأولمبياد طوكيو





وأضاف رئيس الاتحاد أن بطولة الماسترز تقام خلال الفترة من 10 وحتى 15 يناير الجارى ، ولكن أبطال منتخبنا سوف يخوضون المنافسات خلال الفترة من 11 وحتى 13 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن الاتحاد حصل على كافة الموافقات والتصاريح الخاصة بإنهاء إجراءات سفر البعثة إلى الدوحة.







وأكد مطيع فخر الدين أن البطولة يشارك فيها أفضل ٣٦ لاعبا فى الترتيب الدولى فى كل وزن ، تضم بعثة منتخبنا 11 فردا ، برئاسة هشام مصباح عضو مجلس الادارة ، ومعه شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، وديفيد ماركو ، وعاطف مصطفى مدربان ، بالإضافة إلى سبعة لاعبين هم ، محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام .







وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المنتخب يشارك فى البطولة ببعثة كاملة بعد فوزه بالبطولة الإفريقية رقم 41 التى أقيمت بمدغشقر ، وحقق فيها المنتخب إنجازا تاريخا بالحصول على تسع ميداليات بواقع خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين ، ولأول مرة جميع اللاعبين الذين شاركوا فى البطولة ، وعددهم تسعة لاعبين يحققوا تسع ميداليات متنوعة ، لافتا إلى أن الفوز باللقب الأفريقى حقق العديد من المكاسب للعبة ، منها تقدم اللاعبين فى التصنيف الدولى ، مما منح سبعة لاعبين الفرصة للمشاركة فى بطولة الماسترز التى تعد أكبر بطولة جودو فى العالم .

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجودو، إن بعثة منتخبنا الوطنى غادرت القاهرة، اليوم الجمعة، متوجهة إلى العاصمة القطرية، الدوحة، للمشاركة فى بطولة الماسترز العالمية، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية رقم 32، التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبل.