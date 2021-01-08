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مايا مرسي: برلمان مصر 2021 يعد تتويجا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنيل حقوقها السياسية .. وتعكس ثقة القيادة السياسية بقدراتها وإمكاناتها

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:57 م
مايا مرسي - رئيس
مايا مرسي - رئيس المجلس القومي للمرأة
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أمل مجدي
المجلس القومي للمرأة:
= وصول 162 نائبة إلى البرلمان انتصار كبير ومكتسب جديد للمرأة المصرية
= قائمة النائبات المعينات تعكس ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وامكاناتها
= النائبات سوف يساهمن فى ارتفاع مؤشرات مصر على المستوى الدولى فى مجال التمكين السياسى للمرأة


تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى عضوات مجلس النواب المعينات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلمان 2021.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخصيصه نصف قائمة التعيينات بمجلس النواب للمرأة ، مما يؤكد حرصه على تمكين المرأة وتعكس ثقته بقدراتها وإيمانه العميق بامكاناتها .

وعبرت «مايا»، عن بالغ سعادتها وفخرها بوصول 162 نائبة الى برلمان مصر 2021، بنسبة بلغت 27%، لافتة الى أن هذه النسبة غير المسبوقة قد فاقت نسبة الـ25% المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة، مؤكدة أن هذا يعد انتصارًا كبيرًا ومكتسبا جديدًا للمرأة المصرية، سيضاف إلى السجل الحافل لمكتسباتها خلال عصرها الذهبي.


فضلًا عن أنه سوف يساهم فى ارتفاع مؤشرات مصر على المستوى الدولى فى مجال التمكين السياسى للمرأة، وأن هذا العدد غير المسبوق للسيدات فى برلمان مصر 2021 يعد تتويجا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنيل حقوقها السياسية، كما يؤكد أيضًا نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015 والتى شهدت وجود 90 نائبة.


وأكدت رئيس المجلس، أن قائمة النائبات المعينات تعكس ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وامكاناتها ، معبرة عن سعادتها أن القائمة تضم نخبة متميزة ومتنوعة من خيرة سيدات مصر من مختلف المجالات  ، مما يساهم فى إثراء التجربة البرلمانية ، متمنية لهن النجاح والتوفيق خلال دورهن الهام تحت قبة البرلمان.
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