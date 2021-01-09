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اقتصاد

أول فبراير.. تسليم 2280 شقة ضمن "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

السبت 09/يناير/2021 - 02:02 ص
شقق سكن مصر
شقق سكن مصر
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آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين الموافق 1/2/2021، وحتى يوم الثلاثاء 15/6/2021، فى تسليم 2280 وحدة سكنية (95 عمارة) مسلسلى 1 ، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقى المراحل بمشروع سكن مصر  بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 93، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الأربعاء 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الخميس 4/3/2021، ووحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 83، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 75، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الخميس 18/3/2021.

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وقال المهندس أمين غنيم: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 94، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 95، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 98، يوم الخميس 25/3/2021، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 100، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الأربعاء 7/4/2021، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 20/4/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الأربعاء 21/4/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الخميس 22/4/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 25/4/2021، ووحدات العمارة رقم 35، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 37، يوم الأربعاء 28/4/2021، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 42 يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الإثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 61، يوم الثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 62، يوم الأربعاء 12/5/2021، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 64، يوم الإثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأربعاء 19/5/2021، ووحدات العمارة رقم 67، يوم الخميس 20/5/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 70، يوم الثلاثاء 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الأربعاء 26/5/2021، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الخميس 27/5/2021، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارة رقم 74، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 1/6/2021، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأربعاء 2/6/2021، ووحدات العمارة 109 يوم الخميس 3/6/2021، ووحدات العمارة 110 يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارة 111 يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارة رقم 17 يوم الثلاثاء 8/6/2021، ووحدات العمارة 18 يوم الأربعاء 9/6/2021، ووحدات العمارة رقم 19 يوم الخميس 10/6/2021، ووحدات العمارة رقم  13 يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارة رقم 20،  يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الثلاثاء 15/6/2021.
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