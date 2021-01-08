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منوعات

آشلي بابيت قتيلة الكونجرس.. خدمت 14 عاما بالجيش الأمريكي وقتلت بنيران صديقة

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:27 م
صدى البلد
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أحمد شريف

برصاصة قاتلة خرجت من فوهة مسدس امني سقطت" اشلي بابيت" متظاهرة امريكية، غارقة في دمائها لافظة أنفاسها الأخيرة لتودع الحياة وسط صراخ وعويل من حولها في محاولة لإنقاذها من رصاصة الغدر التي مزقت صدرها ، أثناء تواجدهم براحة الكونجرس فور اقتحامه.


أدرك الموت "اشلي بابيت" التي اشتهرت بقتيلة الكونجرس، خلال محاولتها تجاوز أحد أبواب الكونجرس الأمريكي، ليصوب أحد ضباط  أصحاب البدل المدنية، مسدسه نحوها ويطلق رصاصة الموت في قلب " اشلي " من مسافة قريبة ، في مشهد صارخ أدانه العالم أجمع.


أفنت قتيلة الكونجرس" اشلي بابيت" صاحبة الـ 35 عاما، عمرها  مقاتلة في الجيش الأمريكي وبالتحديد في السلاح الجوي لمدة 14 عاما حيث قامت بحوالي 4 جولات عسكرية واضعة علم بلدها على زيها العسكري ، لتقتلها في النهاية نيران صديقة من قبل قوات الأمن المتواجدين لحماية الكونجرس تحت لواء الديمقراطية الهشة في نظر  البعض من المتظاهرين.


بحسب التقارير الصحفية الأمريكية، حزمت "اشلي بابيت" أمتعتها وودعت زوجها وأبناءها بمنازلهم بمدينة سان دييجو، الذهاب الى  العاصمة الأمريكية واشنطن من التظاهر بشكل سلمي،  لتأييد الرئيس دونالد ترامب بعد ادعائه بتزوير الانتخابات الرئاسية، ليدفعها انتماؤها للرئيس وحبها لوطنها إلى حافة الموت برصاصة لم تتلقاها من اي عدو بالرغم من جولاتها العسكرية إلا أنها تلقتها من شرطة وطنها لينتهى بها الأمر مقتولة على يد أحد أفراد الأمن.


بعد وفاة " اشلي بابيت" اتشح الجميع بالسواد حزنا على وفاتها في مشهد سجلة الكاميرات التلفزيون و الصحفية ، التي أظهرت لحظتها الأخيرة وهي تنزف حتى الموت وحولها المتظاهرون ورجال الأمن يصرخون عليها لإنقاذها إلا أنها فارقة الحياة في الحال بعد تلقيها الرصاصة المميتة.


وفي حزن وألم تحدث زوج اشلي بابيت، عنها خلال مداخلة هاتفية بوسائل الإعلام الأمريكية، قائلا  إنها كانت تفعل ما رأته يدعم بلدها وانضمت إلى اناس يحبون أيضا الرئيس ترامب كما هي تحبه ،وكانت تعبر عن رأيها الذي قتلت من أجل التعبير عنه.


واضاف أنها لم تكن تحمل السلاح وكانت تتظاهر بسلميه، في مكان يعتبر بيتا لكل الأمريكيين لتقتل فيه دون ذنب، لافتا إلى أنه رأى صورة وهي ميتة عبر وسائل الإعلام وظل يتعجب في حزن و صدمة من رؤية  زوجته تموت  عبر وسائل الإعلام،  لتتركه وحده هو وأبناءه بعد أن ضحت من أجل التعبير عن رأيها بسلمية تامة.


قال جد بابيت ، توني مازيوت ، من مدينة سبرينج فالي ، بولاية كاليفورنيا ، لشبكة ABC News إنها كانت  من أشد المؤيدين لترامب وجهوده للبقاء في منصبه.


 واضاف في حديثه للشبكة، أنها كانت شغوفة بكل شيء ، ولا سيما دونالد ترامب لسبب ما، وصفها بأنها كانت محبة للغاية.


امريكا الليبرالية الحرية كلمات وضعتها "اشلي بابيت" كشعار على صفحتها بموقع تويتر، حيث كانت كثيرًا ما تنشر  تغريد تعليقات الرئيس وأنصاره حول اجتماع الأربعاء ومزاعمهم المشوهة بتزوير الانتخابات، في تأكيد له وكلامه الذي تراجع عنه مؤخرا  معلنا تسليمه للسلطة في 20 يناير الجاري، مستنكرا التظاهرات الحاشدة حول الكونجرس واقتحامه.


وبعد وفاة "اشلي بابيت" تساءل الكثيرون حول ماذا كانت ضحت بحياتها من أجل رئيس و نخبة سياسية تستحق تلك التضحيات ام لا، حيث يعتقد البعض أن ترامب وأعوانه دفعوا بمؤيديهم كقطع من الحطب لإشعال المعركة بين الجمهوريين الخاسرين والديمقراطيين أصحاب كرسي الرئاسة والكونجرس الان بعد فوزهم بكلا الانتخابين.

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