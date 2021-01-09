ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلان جداول حصص الأسبوع الـ 13 على قناة مدرستنا التعليمية.. اليوم

السبت 09/يناير/2021 - 03:03 ص
قناة مدرستنا
قناة مدرستنا
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستعلن اليوم السبت الموافق 9 يناير 2021 ، جداول الأسبوع الثالث عشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا على تردد: ١٢٣٠٣  أفقي  /  معدل الترميز: ٢٧٥٠٠   /   معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦


جدير بالذكر ان ، السبت الماضي ، كان أول يوم في تطبيق قرار إغلاق مدارس جمهورية مصر العربية ، تنفيذا للقرارات الصادرة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي وجه بإستكمال الدراسة لمدة اسبوعين من المنزل اعتبارا من 2 يناير وحتى اجازة نصف العام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، يحل بعد أسبوع واحد من الآن.

حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : ان اجازة نصف العام ستبدأ من السبت 16 يناير وتستمر حتى يوم السبت 20 فبراير 2021.

اقرأ ايضا |
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي شهدتها مؤخرا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021 ، هدفها محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي نعاني منها في مصر حاليا لحماية جميع أطراف المنظومة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم : بعد انتهاء إجازة نصف العام، سيتم إعادة تقدير موقف كورونا في مصر، ونأمل أن يكون الوضع أفضل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جميع امتحانات الترم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف سر التعديل المفاجئ لخريطة العام الدراسي الحالي

طارق شوقى: تحديد موقف امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد الإجازة

بعد إغلاق المدارس .. تعرف على ترددات قنوات مدرستنا و روابط المنصات التعليمية

بعد إغلاق المدارس وتأجيل الامتحانات| اِعرف قرارات وزير التعليم والقنوات والمنصات الجديدة

بسبب كورونا .. التعليم: بدء إغلاق المدارس من اليوم حتى 20 فبراير

بعد إغلاق المدارس.. ننشر جداول حصص الأسبوع الثاني عشر على قناة مدرستنا التعليمية

ترشيحاتنا

محمد صلاح يضيف الرابع لـ ليفربول أمام أستون فيلا .. فيديو

شاهد.. أول ظهور لـ حفيدة الفنانة فادية عبدالغني

عن محاكمة ترامب.. بيان عاجل من لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي

أشعل النار في جسد مدير جيم الأهلي.. مدرب مساج يعالج بطرق غربية

عانت من مرض نادر ورحلت في صمت.. حكاية فرح الجمال أبكت سرس الليان

الجرام يهبط بقيمة 11 جنيها دفعة واحدة.. تراجع كبير لأسعار الذهب اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من تلقيه لقاح فايزر.. وفاة طبيب بطريقة مريبة وصدمة عند فحصه| صور

من أمام الأهرامات.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور