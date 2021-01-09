إعلان جداول حصص الأسبوع الـ 13 على قناة مدرستنا التعليمية.. اليوم
السبت 09/يناير/2021 - 03:03 ص
قناة مدرستنا
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستعلن اليوم السبت الموافق 9 يناير 2021 ، جداول الأسبوع الثالث عشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية.
ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦
جدير بالذكر ان ، السبت الماضي ، كان أول يوم في تطبيق قرار إغلاق مدارس جمهورية مصر العربية ، تنفيذا للقرارات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي وجه بإستكمال الدراسة لمدة اسبوعين من المنزل اعتبارا من 2 يناير وحتى اجازة نصف العام.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، يحل بعد أسبوع واحد من الآن.
حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : ان اجازة نصف العام ستبدأ من السبت 16 يناير وتستمر حتى يوم السبت 20 فبراير 2021.
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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي شهدتها مؤخرا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021 ، هدفها محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي نعاني منها في مصر حاليا لحماية جميع أطراف المنظومة التعليمية.
وقال وزير التربية والتعليم : بعد انتهاء إجازة نصف العام، سيتم إعادة تقدير موقف كورونا في مصر، ونأمل أن يكون الوضع أفضل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جميع امتحانات الترم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.