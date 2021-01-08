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منوعات

مدينة صينية تمنح مكافأة لأي مواطن يُبلغ عن شخص يرفض إجراء مسحة كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تحث مدينة في شمال الصين مواطنيها على الإبلاغ عن أولئك الذين يرفضون إجراء اختبار فيروس كورونا من خلال تقديم مكافآت نقدية وسط تفشي جديد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، سيحصل أي شخص نجح في مساعدة السلطات في تعقب المتهربين من اختبار فيروس على 500 يوان (57 جنيهًا إسترلينيًا) نقدًا، وفقًا لمسؤولي الصحة مدينة نانجونج.

ويأتي العرض في الوقت الذي يتم فيه اختبار الملايين في المدينة ومقاطعة خبي المحيطة بها خلال حملة إلزامية كجزء من الجهود للسيطرة على أخطر تفشي فيروس كورونا في الصين منذ ستة أشهر.

ويمكن لجميع السكان والشركات والمنظمات الاجتماعية إبلاغ الحكومة إذا كانوا يعرفون شخصًا لا يرغب في أن يجرى المسحة ، وفقًا للتوجيه الصادر يوم الجمعة.

وسيخضع المتهربون من الاختبار للفحص الإجباري ثم يتم عزلهم لمدة 14 يومًا في مراكز العزل الرسمية بغض النظر عن نتائج اختباراتهم.

صدر الأمر عن فريق من المسؤولين الوقاية من تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه بمدينة نانجونج والتي يبلغ عدد سكانها على مستوى المحافظة حوالي 500000 نسمة.
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