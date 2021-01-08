جامعة عين شمس وكورونا.. الأنشطة الطلابية تسير طبيعيًا.. حملات وأفلام لمواجهة الفيروس.. وخبير تعليمي: ينبغي الاستعداد للامتحانات في أي وقت

_ فيلم قصير عن كورنا ومخاطره بتجارة عين شمس

_ خبير صحة يكشف لـ صدى البلد كيفية التعامل في حالة إصابة الإطفال بكورونا





_ خبير تعليمي :

الطلاب يمكنهم التواصل مع أعضاء هيئة التدريس.. والأوضاع غير مستقرة









بعد زيادة منحني الإصابة وزيادة إصابات الشباب والطلاب والأطفال بعد الموجة الثانية من كورونا وصدور قرار المجلس الأعلي بوقف الدراسة داخل الحرم الجامعي والإعتماد علي التعلم عن بعد وتأجيل الاختبارات لما بعد إجازة منتصف العام الدراسي، يرصد صدى البلد خطة سير عمل كليات جامعة عين شمس بالانشطة الطلابية ونصائح خبراء الصحة في حالة الاصابة ونصائح للخبراء التعليم التى تساعد الطلاب لتخطى المشكلات التى تواجههم.





قال الطالب " محمد عاصى " رئيس إتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة عين شمس أن الإتحاد أعد خطة محكمة لسير الأشطة الطلابية بشكل إيجابي بعد إعلان قرار مجلس الوزراء والذي ينص علي الإعتماد علي التعليم عن بعد وتأجيل الإختبارات لما بعد إجازة منتصف العام العام الدراسي





وأوضح عاصى لـ" صدى البلد" أن من أهم الأعمال العامة التي أقرها النشاط الطلابي تطوير حرم الكلية وتجديدات بمجلس إتحاد الطلاب بالإضافة الى حملات النظافة العامة وتطوير لوحات الإرشاد لحين عودة الدراسة، مؤكدًا عمل لجان الإتحاد الطلابي من خلال الإنترنت " اون لاين "





ولفت رئيس الإتحاد الطلابي الى الاهتمام بمسابقات الإبتكار وجوائزها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإعداد المجلة العلمية لكلية التجارة ، مشيراٍ الى توفير كورسات لغات وغيرها للطلاب لتقديم الاستفادة العلمية لهم.





وأشار عاصى إلى الشروع في عمل فيلم قصير عن مخاطر كورونا بالإضافة الى حملات التوعية للطلاب بالتعاون مع اللجنة الفنية، وحملات التوعية لنظام محو الأمية أونلاين لمساعدة الطلاب.





وأستطرد أن هناك العديد من المسابقات التي تستهدف الطلاب بتقديم المعلومات العامة لهم وحفظ القرآن الكريم.

وعلي هذا الصعيد قال الدكتور " وليد هندى " خبير الصحة ، إن الموجة الثانية من كورونا أشد خطرا من الموجة الأولي حيث أنها تصيب الأطفال بشكل كبير مما دعى علماء العالم الإهتمام بلقاح للأطفال للحفاظ عليهم ضد عدوى ، موضحًا أن الأعراض أشد خطرًا على الأطفال من حيث الاعراض الاكتئابية.





وأوضح هندى لـ صدى البلد أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة لعدم ممارستهم للنشاط والحركة الواجب أن يمارسها الأطفال لتقوية المناعة منذ فترة كبيرة ، لافتًا الى الأطفال في حالة الاصابة تصاب الأطفال بالهلع والفزع مما قد يتسبب في وفاتهم في الحال من الخوف وأن بعض الأطفال تصاب بالتبول اللارادي والاضطراب في عدد ساعات النوم.





وأشار الى أهمية رفع المناعة لدى الطلاب والأطفال في حالة الاصابة بالعدوي كي تتم حالة الشفا بينهم سريعا وتعريفهم بالمشاهير الذين تم شفاؤهم كنوع من الحافز بينهم، مؤكدا أهمية الحفاظ علي إعطاء الطلاب العناصر الغذائية المهمة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.





وفي هذا الإطار قال الدكتور " تامر شوقى " الخبير التعليمي بجامعة عين شمس، إن وزارة التعليم العالي سعت لتوفير احتياجات الطلاب لتيسير العملية التعليمة عن بعد بشكل إيجابي، مشيرًا الى أهمية دور الأهل فى المراقبة علي الطلاب استعدادًا للإختبارات وذلك لعدم إستقرار الأوضاع الي نمر بها مما قد يتسبب في إعلان جدول الإختبارات في اى لحظة.





كما قدم " شوقى " نصائح للطلاب عبر صدى البلد، بتنظيم الوقت والإستعداد للإختبارات بمراجعة المقررات الدراسية بشكل مستمر دون الإعتماد على أجواء الإجازة ، مؤكدًا أهمية بنوك الأسئلة التى تقدمها الكليات للطلاب.





وأشار الخبير التعليمي الى أن الوزارة وفرت المنصات التعليمة والتي تحتوى على المقررات الدراسية بشكلها المحتلف والتي تتمثل في ( الفيديوهات- البدي ايف –الصور )، لافتًا الى أن الكليات أتاحت التواصل مع أعضاء هئية التد يس من خلال مواقع التواصل الإجتماعى

فيلم قصير عن كورنا ومخاطره بتجارة عين شمس.