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فن

بعد تلقيه لقاح كورونا .. حسين الجسمي: قيادة همّها الأول الإنسان ‏

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:12 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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محمد بدران

تلقى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، جرعة من لقاح كورونا كوفيد 19، الجمعة، وذلك ضمن الخطة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على الوباء اللعين.


ونشر الجسمي صورة له عبر انستجرام وهو يتلقي اللقاح وعلق قائلًا :"الحمدلله تلقّيت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19‏والحمد لله على نعمة الإمارات".


وتابع "الحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان ‏وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائمًا بفكر وحكمة ودعم قيادتنا ‏وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".


كانت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، حققت نجاحا كبيرا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز ال 365‪ مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب في 15 أغسطس الماضي. 


تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".


الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبة .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".


يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.


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