بعد تلقيه لقاح كورونا .. حسين الجسمي: قيادة همّها الأول الإنسان ‏

تلقى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، جرعة من لقاح كورونا كوفيد 19، الجمعة، وذلك ضمن الخطة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على الوباء اللعين.
ونشر الجسمي صورة له عبر انستجرام وهو يتلقي اللقاح وعلق قائلًا :"الحمدلله تلقّيت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19والحمد لله على نعمة الإمارات".
وتابع "الحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائمًا بفكر وحكمة ودعم قيادتنا وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".
كانت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، حققت نجاحا كبيرا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز ال 365 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب في 15 أغسطس الماضي.
تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".
الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبة .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".
يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.