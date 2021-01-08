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محافظات

محافظ بورسعيد يبحث تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:27 م
محافظ بورسعيد عادل
محافظ بورسعيد عادل الغضبان
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أ ش أ
طالب محافظ بورسعيد عادل الغضبان بالاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية المختلفة، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية؛ لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال بحث المحافظ، اليوم الجمعة، مع رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية عماد عواد، كيفية تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية. 

وقال المحافظ إنه حريص على تدريب وتأهيل كافة العاملين بالقطاع الحكومي، بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد كقاطرة للتنمية في مصر، الأمر الذي يستوجب تطوير كافة الخدمات الحكومية وتأهيل الموظفين وتدريبهم على أحدث نظم الإدارة والتكنولوجيا الحديثة.
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