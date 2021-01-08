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رياضة

أمير مرتضى يفتح النار على فاروق جعفر بسبب عبد الله جمعة |تفاصيل

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:32 م
امير مرتضى منصور
امير مرتضى منصور
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محمد بدران

علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك السابق، على الأزمة التي نشبت بين فاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة بالنادي، مع عبدالله جمعة، لاعب الفريق، بسبب التصريحات التي أدلى بها جعفر مع الإعلامي مدحت شلبي.


ونشر أمير مرتضى صورة لرد عبدالله جمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا: «أنا مش مصدق إن مسؤول كبير عن الكرة في النادي يطلع يهاجم لاعب في الفريق قبل مباراة بيوم كابتن فاروق جعفر لم يكن له أي دور طوال مدة إشرافي عالفريق وعمره ما قعد مع لاعب أصلًا وشهادة قدام ربنا وقدام الجمهور عبدالله جمعة محترم وطيب وبيحب الزمالك لدرجة انه مكنش ليه أي طلبات علشان يجدد».

وكان أوضح فاروق جعفر خلال ظهوره امس، أن هناك لاعبا عقدنا جلسة معه يحصل على 2 مليون جنيه وباقي له عام وقال لي محتاج 12 مليون جنيه وأنا أتمنى يحصل على أكبر مقابل مادي.


واضاف جعفر ، ولكن لابد أن يراعي أنه لا توجد هذه الإمكانيات لدى النادي، واللاعبين جميعهم ولادي ولكن هما ينسوا كل شيء أمام المقابل المادي وهو ينظر ويركز على الحصول على أكبر ما عند النادي.



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