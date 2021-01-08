أمين مجلس النواب يكشف تفاصيل قرار الرئيس بتعيين 28 نائبا.. فيديو

أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب أنه أمس صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 4 سنة 2021 وصدر قرار بتعيين 28 عضوا لمجلس النواب نصفهم من النساء.





وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت عبر فضائية اكسترا نيوز تقديم الإعلامية رانيا هاشم أن ما تم رخصة قانونية ودستورية تم اعطاؤها للرئيس بموجب القانون.





وتابع الأمين العام لمجلس النواب أنه سيتم تسليم العضوية والحقائب البرلمانية للأعضاء يوم الأحد الساعة 12 ظهرا.



