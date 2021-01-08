ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يسقط بثلاثية أمام القادسية بالدوري السعودي

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:39 م
صدى البلد
Advertisements
مجدي سلامة

واصل فريق الأهلي السعودي نتائجه السلبية في الدوري، بعد الخسارة أمام مضيفه القادسية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مدينة الأمير سعود بن جلوي"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان.


وكان الأهلي قد خسر لقاء الجولة الماضية أمام ضيفه التعاون بثلاثية على ملعب "الجوهرة المشعة".


سجل أهداف القادسية، الكولومبي أسبريا في الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة، حمد اليامي في الدقيقة 45، وحسن العمري في الدقيقة 77.


واحرز عبد الرحمن الغريب هدف فريق الأهلي الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة. 


وتعرض إبراهيم الشويعي لاعب فريق القادسية للطرد في الدقيقة 85.


وبتلك النتيجة يحتل فريق القادسية المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في الوصافة برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق الهلال المتصدر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يفوز على الفيصلي 2-1 بالدوري السعودي

القادسية يفوز على الشباب 2 - 1 بالدوري السعودي

القادسية يفوز على العين 2-1 بالدوري السعودي

بـ 10 لاعبين.. العين يفوز 2-1 على النصر بالدوري الإماراتي

الهلال يتقدم على القادسية بهدفين في الدوري السعودي

الهلال يفوز على القادسية بثلاثية ويتربع على قمة الدوري السعودي

ترشيحاتنا

البطل لا يهاب أحدًا.. أول تعليق رسمي من صن داونز بعد وقوعه في مجموعة الموت

وصلة ردح.. إشارات خارجة في خناقة رضا عبد العال وجماهير طنطا|شاهد

بواليا يظهر لأول مرة فى تشكيل الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا

قبل فتح منفذ سلوى البري.. السعودية تكشف عن شروطها لدخول القطريين أراضيها

غير كورونا.. أمراض تؤدي إلى فقدان حاستي الشم والتذوق

"العليا للفيروسات" تفجر مفاجأة عن أحد أنواع تحورات كورونا|شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال وشعر كيرلي.. شاهد آمال ماهر في أحدث ظهور

3 علامات تؤكد إصابة أطفالك بـ كورونا.. تعرف عليها

بإطلالة مبهجة.. إنجي المقدم تستعرض جمالها على إنستجرام