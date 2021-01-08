لسه بكتشف نفسي .. أمينة خليل تتحدث عن دورها في فيلم وقفة رجالة.. فيديو

كشفت الفنانة أمينة خليل دورها في فيلم "وقفة رجالة".





وقالت "خليل"، خلال لقائها ببرنامج "أو نسيت"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «لسه بكتشف نفسي في الكوميدي.. معملتش غير فيلم واحد كوميدي في حياتي».





وأضافت: «انتهزت الفرصة إني أشارك في فيلم وقفة رجالة؛ علشان أظهر بدور كوميدي».



