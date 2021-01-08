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توك شو

لسه بكتشف نفسي .. أمينة خليل تتحدث عن دورها في فيلم وقفة رجالة.. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:44 م
أمينة خليل
أمينة خليل
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محمد القاضي
كشفت الفنانة أمينة خليل دورها في فيلم "وقفة رجالة".

وقالت "خليل"، خلال لقائها ببرنامج "أو نسيت"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «لسه بكتشف نفسي في الكوميدي.. معملتش غير فيلم واحد كوميدي في حياتي».

وأضافت: «انتهزت الفرصة إني أشارك في فيلم وقفة رجالة؛ علشان أظهر بدور كوميدي».

وأوضحت: «كنت متحمسة جدا للدور اللي هقوم بيه في الفيلم»، متابعه: «أنا هقوم بدور مي.. وهي بنت تسيب القاهرة وتروح تعيش في سوما باي جنب البحر.. واتحطت في ظروف إن السياحة قلت في الفترة اللي كانت هناك فيها.. فقررت إنها تشغل نفسها.. وتطور البيزنس هناك».
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