برلماني: دعم المتعافين من الإدمان يسهم فى صنع مواطن منتج

قال النائب، محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن التحدي الكبير فى مشكلة تحدي الإدمان هو إعادة تأهيل الذين يتم علاجهم ، مشيرًا إلى أن العلاج من الناحية الطبية كأدوية وما شابه أمره بسيط، خاصة إذا كان المدمن لديه رغبة فى العلاج، لكن المعضلة الاساسية تكمن فى رجوع المتعافين للإدمان مرة أخري حال عدم القدرة على تاهيلهم ودمجهم فى المجتمع.





وأشار " أبو حامد" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن إعادة الدمج و التأهيل له أبعاد اقتصادية واجتماعية عديدة ، لافتًا إلى أن الأبعاد الإقتصادية تتمثل في قيام الدولة بتوفير فرص عمل لهم من خلال دعمهم وتشجيعهم عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة ، أما عن الجزء الثاني ألا وهو الأبعاد الإجتماعية فيتمثل في علاقة المتعافين وعودتهم للمجتمع بشكل عام ، حيث أنه في بعض الأحيان نجد هناك رفضًا شديدًا من محيطهم الاجتماعي الأمر الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة ورجعوعهم للإدمان مرة أخري .





وتابع فى تصريحاته قائلًا:" منح شيكات للمتعافين من الإدمان، فكرة جيدة ستسهم فى معالجة الجانب الاقتصادي ، وتحقق عائدًا كبيرًا للشخص المتعافى من الإدمان، حيث تستهدف تعافيه تمامًا، لضمان عدم عودته للمخدرات، وصنع مواطن فعال ينتج لنفسه ، و وطنه.









وعن التصدي لهذه الظاهرة ، شدد على ضرورة التوعية من المجتمع ككل ، تفعيل دور الجمعيات الأهلية والدينية بنشر أضرار ومخاطر التدخين ، إلى جانب إطلاق العديد من حملات التوعية لزيادة وعى المدخنين بخطورة الموقف، وكذا تفعيل دور وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن هذا هو دور الإعلام الحقيقي فى التثقيف و نشر الوعي بين المواطنين.









ولفت إلى ضرورة الحرص على تقبل المتعافين مرة أخري وعدم الرفض مجتمعيًا على ألا يشمل المتعافين من الإدمان فحسب ، بل يشمل أيضًا الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وانتهت مدة عقوبتهم وأصبحوا فى حالة الإستعداد للرجوع للمجتمع.









وأكد أن الحكومة تيقنت من أن ترك الشباب بعد إتمام مرحلة تعافيهم من الإدمان ليس حلًا مثاليًا ، وإنما الحل الامثل هو إيجاد فرص عمل لهم، ودمجهم فى المجتمع مرة أخرى.









جاء ذلك بعد أن قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن متوسط الشيكات التي يجرى إعطائها للمتعافين من الإدمان لإقامة المشروع تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه، ويكون "قرض حسن" بتسهيلات كبيرة.









وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة تريد إدماج هؤلاء المتعافين في المجتمع مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يتم تسليمهم تلك الشيكات إلا بعد التأكد من تعافيهم التام، والتأكد كذلك من حالتهم النفسية.









وكان الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد سلم مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم مثل مشروع مستحضرات تجميل ومشروع أخر مطعم، فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.