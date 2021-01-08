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تعليم

تعليم الكبار: محو الأمية في 6 محافظات خلال عامين

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:28 م
تعليم الكبار
تعليم الكبار
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حسام الفقي
أكد الدكتور عاشور العمري رئيس هيئة تعليم الكبار دعم القيادة السياسية لقضية تعليم وتعلم الكبار، مشيرا الي  أهمية دور مصر الإقليمي، وبخاصة في المنطقة العربية، وأن مصر هي قلب العروبة النابض.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لمحو الامية خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان الهيئة تسعى أن تكون مصر خالية من الأمية عام 2025 حسب توجيهات القيادة السياسية الرشيدة موضحا ان خلال العامين القادمين سوف يتم محو الأمية فى 6 محافظات في مصر.


وأشار رئيس هيئة تعليم الكبار الي أن مشكلة الأمية في الوطن العربي تعوق مسارات التنمية المختلفة( الاجتماعية _ الاقتصادية _ البيئية) وأن نسبة الأمية في عالمنا العربي الآن حوالي 21 ٪ ، وقد تزداد مستقبلٱ بسبب عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية؛ مما يؤثر على نسب التحاق الأطفال بالتعليم النظامي،  وزيادة الفجوة بين الجنسين، ويزداد تهميش المرأة وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، كما أن جائحة كورونا بتداعياتها وتأثيراتها على تعطيل الدراسة لفترات طويلة  تهدد بفقد المهارات التي اكتسبها الدارسون الكبار؛ فيزداد الهدر والفقد التربوي، ومهما كانت التحديات فنحن نمتلك الكثير من الفرص ومواطن القوة، التي تجعلنا نُعيد البوصلة التنموية لاتجاهها الصحيح لتنمية وطننا.

وأوضح الدكتور عاشور ان جمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا تنحاز دائمًا لقضايا أمتها العربية، التي هي امتداد لأمنها الاستراتيجي والتنموي الذي يضمنه بلا شك التعليم والتعلم.

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