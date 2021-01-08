طريقة سهلة لتحويل موبايلك لكاميرا قيادة في سيارتك.. صور

يفضل سائق السيارة أن يتمتع بمزيد من الرفاهية مقابل قليل من المال خصوصا وإن كانت هذه الرفاهية ستزيل أ مامك العوائق التي تعيقك أثناء القيادة وتجنبك التصادمات وفي هذا السياق نعرض عليك طريقة سهلة لتحويل موبايلك لكاميرا قيادة في سيارتك.





هذه التقنية أو الرفاهية يمكن تصنيعها يدويًا لتوفير الأموال، وذلك عن طريق الهاتف المحمول فيمكن تحويله إلى كاميرا خاصة بالسيارة ليرصد كافة التحركات مما يفيدك في القيادة الآمنة.





الأشياء التي ستحتاجها هي عبارة عن:





1- شاحن سيارة





2- كابل متوافق معه طويل بشكل كافي .





3- مثبت جيد للهاتف.





خطوات تحويل موبايلك لكاميرا قيادة في سيارتك :





جوجل بلاي او أبل ستور متل تطبيق Alfred او Salient Eye أو Presence و يمكن تحميل Alfred من هنا . 1-قم بتثبيت أحد التطبيقات التي تساعد على تحويل الهاتف إلى كاميرا للسيارة والمتضمنة التشغيل والإيقاف الاوتوماتيكي وتتبع المواقع عبر GPS من





3- قم بوضع المثبت في مكانه





4-ضع الهاتف بالمثبت





5- ضع شاحن السيارة في مكانه





6-وصل الشاحن بالهاتف





7- الصق في مكان محدد حتي لا يعيقك أثناء القيادة .





8- قم بتشغيل الكاميرا من خلال التطبيق.





9-احرص علي تفريغ الهاتف من الملفات الكبيرة وبقاء مساحته خالية .





10- استمتع بالميزة الباهظة الثمن التي اصبحت مجانية الآن بين يديك دون الحاجة إلى زيارة فني أو شراء الخدمة .