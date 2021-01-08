مستشار الرئيس لـ الصحة: اذهب إلى المستشفى فورا في هذه الحالة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن أصحاب الأمراض المزمنة المتمثلة في مرضي السكر والقلب والضغط والجهاز التنفسي لهم أولوية في الحصول علي لقاح كورونا.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الكثير من أعراض فيروس كورونا يشابه أعراض الإنفلونزا العادية، معقبا: «فيروس كورونا مسبب هلع وخوف للمواطنين».





وأردف: «فيه ناس بيبقي عندها قلق إنها تروح أو تسأل الطبيب أو يروحوا للمستشفي.. لا تحاول التقليل من الأعراض عند التحدث مع الطبيب».





واستطرد: «لو عندك مرض مزمن أو شعرت بضيق تنفس لا بد أن تتصل بطبيبك وقوله كل اللي عندك أو تلجأ للرعاية الطبية بأحد المستشفيات».





ولفت إلي أن هناك بعض الحالات شخصت ووصلت لمرحلة خطيرة وشديدة كانت بسبب خوف المريض من الذهاب للطبيب، مؤكدا: «التدخل في المراحل المبكرة بالأدوية المتاحة اللي بنستخدمها بتجيب نتائج قوية».



