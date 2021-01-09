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تكنولوجيا

متجر App Store يحقق رقما قياسيا جديدا في إيرادات يوم رأس السنة 2021

السبت 09/يناير/2021 - 05:11 ص
App Store
App Store
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة آبل Apple، أن متجر التطبيقات التابع لها حقق رقما قياسيا بلغ 1.8 مليار دولار، حيث أنفق مستخدمي هواتف آيفون خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الجديدة فقط 514 مليون دولار في 1 يناير 2021.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، استحوذت كلا من تطبيقات وخدمات الاشتراك الرقمية على أعلى الإيرادات من بينها تطبيق الموسيقي التابع لشركة آبل Apple Music، إلى جانب تطبيق الأخبار والكتب، وتطبيق البث الرقمي TV + و تطبيق Fitness + الجديد.


وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في بيان لها، أن إيرادات تطبيق Apple Pay حققت أكثر من 90٪ من الأرباح على متجرها في الولايات المتحدة، و 85٪ في المملكة المتحدة، وما يقرب من 99٪ من تجار التجزئة في أستراليا.

وحصل تطبيق Apple Books أكثر من 90 مليون مستخدم نشط شهريًا، وتضم خدمة الألعاب آبل أركيد Apple Arcade، أكثر من 140 عنوانا للألعاب، بينما يتوفر تطبيق البث الصوتي Apple Podcasts في أكثر من 175 دولة بأكثر من 100 لغة.

وأشارت شركة آبل إلى أن المطورين على متجر تطبيقاتها App Store، قد حققوا أكثر من 200 مليار دولار منذ إنشائه في عام 2008.

وكانت شركة آبل قد حققت في العام الماضي، إيرادات قوية من خلال متجر تطبيقاتها آب ستور في 2020، بعائدات تفوقت على الإيرادات التي حققتها شركة جوجل من متجرها جوجل بلاي، حيث وصلت إيرادات متجر آب ستور إلى 72.3 مليار دولار على مستوى العالم.

ووفقا لشركة تحليل تطبيقات الهواتف Sensor Tower، فإن ألعاب متجر آبل شهدت رقما قياسيا جديدا في عام 2020، حيث شهدت أسواق الهواتف المحمولة شهد نموا غير مسبوق بفضل جائحة فيروس كورونا المستجد التي يمر بها العالم.
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