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المحطات النووية: استخدام الإشعاع النووي بالغذاء لا يضر الإنسان .. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:09 م
الدكتور علي عبد
الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا
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محمود محسن
أكد الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا  أن الحشرات تسبب ضرر كبير بالزراعة مؤكدا أنه عندما يتم القضاء عليها بالمبيدات تقوم بعمل مناعة عمل مناعة ضد المبيدات ويتم استحدام مبيدات اعلى مما يسبب الضرر خلال العملية الزراعية.

وأضاف عبد النبي خلال لقاء له لفضائية أكسترا نيوز، قائلا: اطمئن الجمهور أن استخدامات الاشعاع النووي في التغذية والحفاظ على الغذاء والزراعة والحيوان  لا يضر الانسان نهائيا ولا يسبب أي ضرر.

وتابع  نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا أن المواد الكيماوية فى الاسمدة والمبيدات تكون أشد ضررا من استخدام الاشعاع النووي الذي لا يوجد ضرر له. 

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشروع "مستقبل مصر"، الممتد على مساحة ٥٠٠ الف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعي ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد. 
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