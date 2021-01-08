وثائق مسربة تكشف تفاصيل تجنيد أردوغان لإرهابي عالمي

عرض الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وثائق سرية مسربة تكشف حجم العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإرهابي عبد المجيد الزنداني.





كشفت الوثائق المسربة، عن دعم شركة "سادات" العسكرية والموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرهابي يمني مطلوب في الولايات المتحدة الأمريكية.





ووفقًا للتحقيقات والوثائق ، أردوغان عمل مع جماعة الإخوان الإرهابية، لاكتساب نفوذها في اليمن التي مزقتها الحرب، وأرسل فريقًا نظمه كبير مستشاريه العسكريين ليلتقي بـ عبد المجيد الزنداني، أحد أخطر الإرهابيين المصنفين من قبل الولايات المتحدة في صنعاء، من خلال شركة «سادات» التركية التي تعد مركز تدريب لوجستيًا للجهاديين في تركيا وسوريا وليبيا ودول عربية أخرى.









وأوضحت الوثائق أن وفد شركة سادات التقي هذا الإرهابي في صنعاء في 2014 وحضر الاجتماع 10 أشخاص من مساعدي أردوغان من كبار المسئولين بشركة سادات وتم الاتفاق بينهما علي التعاون عن طريق دمج الأعمال بين شركة سادات وجامعة الإيمان المملوكة لعبد المجيد الزنداني والتي تعد جامعة لتخريج المتطرفين واستخدامهم في العمليات الجهادية والاغتيالات والتفجيرات في البلدان العربية.





وتشير الوثائق إلى أن جامعة الإيمان اليمنية التابعة لعبدالمجيد الزنداني المقيم الآن بتركيا ترسل الإرهابيين والجهاديين لشركة سادات التابعة لإردوغان وهي بدورها تقوم بتوزيعهم حسب المهام علي الدول التي بها نزاعات مثل ليبيا وسوريا والعراق.



