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نيفين القباج: 8 وزارات تشارك فى مبادرة حياة كريمة.. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:05 م
صدى البلد
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أسامة علي
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن التمكين الاقتصادي هو هدف موحد للحكومة المصرية في الفترة الحالية والمقبلة.  

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نحو 8 وزارات انضمت لمبادرة حياة كريمة.

وأضافت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نحن في مرحلة الدعم للإنتاج وتشجيع الإنتاج في المناطق المحرومة والنائية والريفية.  

وأشارت إلى أن ملف الفقر في الوزارة له منظور حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، موضحة «نتوجه في الفترة المقبلة بمبادرة حياة كريمة ليس فقط إلى القرى الأكثر  احتياجا فقط وإنما نحو المراكز التي تحوى أكثر الفرص للاستثمار.

وشددت على أهمية التدريب مؤكدة أن أي عمل أو منتج دون تدريب لن يكون له تنافسية سواء بالسوق المحلية أو الأجنبية.
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