محافظ كفر الشيخ: توفير اسطوانات الأكسجين الاحتياطية بمستشفى مطوبس

عملية ضخ الأكسجين إلى الخزان الرئيسي مستمرة بصفة يومية في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا،

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ

ومن جانبه، تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، وصول الأكسجين إلى مستشفى قلين المركزي، مشيرًا إلى أن