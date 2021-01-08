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محافظات

محافظ كفر الشيخ: توفير اسطوانات الأكسجين الاحتياطية بمستشفى مطوبس

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:13 م
محافظ كفر الشيخ:
محافظ كفر الشيخ: توفير أسطوانات الأكسجين الاحتياطية
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محمود زيدان
حرص اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، على توفير أسطوانات الاكسجين لمستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى قلين المركزي.

ومن جانبه، تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة  قلين، وصول الأكسجين إلى مستشفى قلين المركزي، مشيرًا إلى أن عملية ضخ الأكسجين إلى الخزان الرئيسي مستمرة بصفة يومية في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
كما تابع جمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وصول أسطوانات الأكسجين الاحتياطية ، والتي وفرها محافظ كفر الشيخ ، بالإضافة لتعبئة تانكات الأكسجين بالمستشفى ليصبح الاحتياطي الموجود 97 أنبوبة أكسجين ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
محافظ كفر الشيخ: توفير اسطوانات الأكسجين الاحتياطية بمستشفى مطوبس
محافظ كفر الشيخ: توفير اسطوانات الأكسجين الاحتياطية بمستشفى مطوبس
محافظ كفر الشيخ: توفير اسطوانات الأكسجين الاحتياطية بمستشفى مطوبس
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