الزر النووي في يد مجنون اسمه ترامب.. حسن نصر الله يعلق على الأحداث في أمريكا

علق ‏الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله علي ماحدث في أمريكا قائلا : ما حصل في أميركا هو مشهد اعتاد الأميركيون تطبيقه في دول أخرى لكن ترامب نفذه عندهم.





وأضاف ‏نصرالله في تصريحات له : ما حصل في امريكا أمر كبير جدًا وتداعياته كبيرة ولا يمكن تسخيف هذا الحدث.





وتابع ‏نصرالله: ما حصل في الكونجرس هو نفسه ما تحاول الولايات المتحدة أن تقوم به في دول العالم وما تقوم به في لبنان منذ عام ونصف.





وواصل ‏نصرالله: ما شهده الأميركيون يظهر زيف الديمقراطية الاميركية وخطورة أن يصل شخص مثل ترامب إلى الرئاسة الأمريكية.



