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أخبار العالم

الزر النووي في يد مجنون اسمه ترامب.. حسن نصر الله يعلق على الأحداث في أمريكا

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:10 م
حسن نصر الله
حسن نصر الله
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محمود نوفل
علق ‏الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله علي ماحدث في أمريكا قائلا : ما حصل في أميركا هو مشهد اعتاد الأميركيون تطبيقه في دول أخرى لكن ترامب نفذه عندهم.

وأضاف ‏نصرالله في تصريحات له : ما حصل في امريكا أمر كبير جدًا وتداعياته كبيرة ولا يمكن تسخيف هذا الحدث.

وتابع ‏نصرالله: ما حصل في الكونجرس هو نفسه ما تحاول الولايات المتحدة أن تقوم به في دول العالم وما تقوم به في لبنان منذ عام ونصف.

وواصل ‏نصرالله: ما شهده الأميركيون يظهر زيف الديمقراطية الاميركية وخطورة أن يصل شخص مثل ترامب إلى الرئاسة الأمريكية.

واستكمل ‏نصرالله: الزر النووي موجود في يد مجنون اسمه ترامب "والله يستر العالم مما يمكن أن يفعله".
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