انطلاق أولى المحاضرات العلمية لمركز الدراسات البردية بعين شمس

ينظم مركز الدراسات البرديه والنقوش بجامعه عين شمس أولي محاضراته العلميه في العام الجديد 2021 وذلك يوم الخميس الموافق 14 يناير الساعه السادسه مساء.





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المحاضره بعنوان " فول و قطن وبردى أسس دراسه النباتات الاثريه بمصر " ، يدير اللقاء أ.د. ممدوح الدماطى أستاذ الاثار المصرية القديمة والقائم بعمل عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ووزير الاثار السابق .





يحاضر في اللقاء الذي سيتم عبر الانترنت من خلال تطبيق زووم الدكتوره منى الله الدري من وزارة السياحة والآثار .





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