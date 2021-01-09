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تعليم

انطلاق أولى المحاضرات العلمية لمركز الدراسات البردية بعين شمس

السبت 09/يناير/2021 - 05:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
ينظم مركز الدراسات البرديه والنقوش بجامعه عين شمس أولي محاضراته العلميه في العام  الجديد 2021 وذلك يوم الخميس الموافق 14 يناير الساعه السادسه مساء.

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 المحاضره بعنوان " فول و قطن وبردى أسس دراسه النباتات الاثريه بمصر " ، يدير اللقاء أ.د. ممدوح الدماطى أستاذ الاثار المصرية القديمة والقائم بعمل عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ووزير الاثار السابق .

يحاضر في اللقاء الذي سيتم عبر الانترنت من خلال تطبيق زووم الدكتوره منى الله الدري من وزارة السياحة والآثار .

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وفي سياق اخر أصدر الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا باستمرار  منح العاملين بالإدارة العامه بالجامعة والكليات ووحدات الجامعة المختلفة اجازة بالتبادل على دفعتين.

 علي أن تبدأ إجازة الدفعه الاولى اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3/1/2021  حتى يوم الخميس الموافق 7/1/2021

وتبدأ إجازة الدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10/1/2021 حتى يوم الخميس الموافق 14/1/2021.

و يجدد هذا القرار لمدة أسبوعين اعتبارا من 17/1/2021.

ويستثنى من هذا القرار كل من الإدارة العامه للأمن الجامعي والدفاع المدني ، الإدارة العامه للشؤون الهندسية ، الاداره العامه للشئون الاداريه و شبكة المعلومات الجامعية و وحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.

جاء ذلك بناء علي توصيات مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين في اطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد
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