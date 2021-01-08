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برلمان

خلال أيام.. برلمانية: الانتهاء من تركيب شبكة أكسجين بأحد مستشفيات العزل في الشرقية

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:26 م
اكسجين
اكسجين
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ماجدة بدوي
أعلنت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، الانتهاء من تركيب شبكة الأكسجين، بمستشفى العزل ضد كورونا بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية وذلك بالتعاون مع مؤسسة أهل الخير.

وأكدت سلامة في بيان لها اليوم، أن تلك الخطوة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يقع علي عاتق النواب باعتبارهم جزءا أصيلا من مشاكل المواطنين، لافتة إلى أنه تم عمل المعاينة اللازمة لتركيب شبكة الاكسجين.

وأشارت إلى أن نواب حزب مستقبل وطن، مستمرون في تقديم كافة الدعم والخدمات التي يحتاجها المواطن المصري لمواجهة الجائحة والواجب الوطني لهم ومساندة المواطنين في الأزمات بمساعدة منظمات المجتمع.


وأضافت أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا  لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن و النائب المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب.
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