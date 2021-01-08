إبراهيم عيسى: الديمقراطية الأمريكية انتصرت على ترامب والمؤسسات أوقفته عند حدوده

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الديمقراطية انتصرت فى المشهد الأمريكي رغم غرابة المشهد وظلمته خلال الأيام الماضية بالتزامن مع إعلان الرئيس جو بايدن، قائلا: "الديمقراطية الأمريكية تنتصر وكل المشاهد اللي حصلت رغم ظُلمتها وغرابتها على المجتمع الأمريكي إلا أنها تؤكد انتصار أمريكا على الغوغاء أو اليمين المتطرف".





وأضاف إبراهيم عيسى، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أننا أمام انتصار ديمقراطي وتجسيد لقدرة المؤسسات على إيقاف ترامب عند حدود، متابعا: "المؤسسات الأمريكية قدرت توقف ترامب عند حده".



