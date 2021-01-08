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توك شو

إبراهيم عيسى: الديمقراطية الأمريكية انتصرت على ترامب والمؤسسات أوقفته عند حدوده

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:33 م
إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي
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التوك شو
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الديمقراطية انتصرت فى المشهد الأمريكي رغم غرابة المشهد وظلمته خلال الأيام الماضية بالتزامن مع إعلان الرئيس جو بايدن، قائلا: "الديمقراطية الأمريكية تنتصر وكل المشاهد اللي حصلت رغم ظُلمتها وغرابتها على المجتمع الأمريكي إلا أنها تؤكد انتصار أمريكا على الغوغاء أو اليمين المتطرف".

وأضاف إبراهيم عيسى، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أننا أمام انتصار ديمقراطي وتجسيد لقدرة المؤسسات على إيقاف ترامب عند حدود، متابعا: "المؤسسات الأمريكية قدرت توقف ترامب عند حده".

واستكمل: "الشعب الأمريكى لم ينتخب ترامب في 2016 ولا 2020 لان وأصوات المرشح اللى قصاده كانت أكثر منه، وأكثرية الشعب الامريكي ضد ترامب"، لافتا إلى أن هناك اتجاها قويا في أمريكا سواء مجلس نواب أو شيوخ لمحاكمة ترامب برلمانيا أو إقالته من منصبه بدعوى مخالفة الدستور.
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