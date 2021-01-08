محمد موسى: نائب رئيس المخابرات التركي وبخ قادة الميليشيات الليبية بسبب مصر

قال الإعلامي محمد موسى، إنه خلال اجتماع قيادات تركيا مع قادة الميليشيات المسلحة، وبخ نائب رئيس المخابرات التركي بعض القادة الذين يريدون الانفتاح مع مصر كسبيل لإنهاء الأزمة في ليبيا.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنه تم مناقشة تشكيل حكومة موالية لتركيا في غرب ليبيا، للضغط على الجيش بقبول المصالحة التركية.



