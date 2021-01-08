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توك شو

محمد موسى: نائب رئيس المخابرات التركي وبخ قادة الميليشيات الليبية بسبب مصر

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:38 م
صدى البلد
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عادل
قال الإعلامي محمد موسى، إنه خلال اجتماع قيادات تركيا مع قادة الميليشيات المسلحة، وبخ نائب رئيس المخابرات التركي بعض القادة الذين يريدون الانفتاح مع مصر كسبيل لإنهاء الأزمة في ليبيا.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنه تم مناقشة تشكيل حكومة موالية لتركيا في غرب ليبيا، للضغط على الجيش بقبول المصالحة التركية.

وتابع أن الاجتماع ناقش أن تكون تركيا طرفًا رئيسيًا في أي حلول بين الأطراف الليبية وأن تصبح وسيطًا في المستقبل، شرط المحافظة على مصالحها الاقتصادية، مضيفا: "يعني باختصار هناك هلع يصيب أردوغان في حال التوصل لحل لإنهاء الأزمة الليبية، لكن انا بقوله نأبك هيطلع على شونة ومش هتطول حاجة".
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