النواب المعينين بأمر الرئيس لـ صدى البلد: نسعى للتأثير الفعال لخدمة الشعب.. وضبط النمو السكانى أبرز الأولويات

فخري الفقي: الاستثمار الاقتصادي وضبط نمو السكان على رأس أولوياتي

هدى عبد الستار بعد تعيينها بالنواب: قضايا ذوي الهمم والتحرش على رأس أولوياتي

دينا عبدالكريم: لم أتوقع تعييني في النواب وأتمني أكون على قدر المسئولية





نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب داخل برلمان 2021.





أستطلع صدى البلد اراء عدد من الاعضاء المعينين فى برلمان 2021 بعد قرار الرئيس، الذين أكدوا أن الدولة تمكنت من عمل طفرة غير مسبوقة بخطة التنمية الشاملة ونحن الآن نعمل بإتجاهين الخدمي والتشريعي وذلك من أجل تكليل إنجازات الدولة بمشروعاتها القومية وغيرها من الجهود المبذولة.





وجهت النائبة هدي عبدالستار عضو مجلس النواب، كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي وذلك لحرصه الدائم علي تمكين الشباب من القيادة ودعمهم من خلال المشاركة النشطة بإتخاذ وصناعة القرار السياسي، معقبة " مفاجأة جميلة جدا وأسعي للتأثير الفعال لخدمة الشعب"، كما أن برلمان 2021 يتسم بكثرة التنوع في الاختيارات.





كشفت " عبد الستار" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، عن أهم أولوياتها في البرلمان المقبل، حيث تناقش قضايا المرأة من خلال البت في تغليظ عقوبات التحرش ومختلف أنواع العنف الممارس ضدها، فضلا عن الإهتمام بذوي الهمم من خلال دمجهم في المجتمع لجعلهم عضو نشط مفيد،إضافة إلي التطبيق الفعلي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة مواده.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قرار عودة مجلس الشيوخ قرار حكيم من جانب القيادة السياسية ليكون بمثابة غرفة تشريعية ثانية تدعم مجلس النواب من خلال إفراز رؤي صائبة وخبرات مما يحدث نوع من التوزان ويعمل علي التخفيف من الضغط القائم علي البرلمان، لافتة إلي أن الفترة القادمة ستشهد التنسيق بين المجلسين من أجل وضع تشريعات حازمة وفعالة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع ولا مجال للشعارات مجددا.





وتابعت النائبة حديثها، قائلة : الدولة تمكنت من عمل طفرة غير مسبوقة بخطة التنمية الشاملة ونحن الآن نعمل بإتجاهين الخدمي والتشريعي وذلك من أجل تكليل إنجازات الدولة بمشروعاتها القومية وغيرها من الجهود المبذولة.









عبر الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس النواب ، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى مجلس النواب ، قائلًا: “شرف ليا أن أعين في مجلس النواب باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أُجله وأقدره وأحترمه ، وسأقدم كل ما هو مفيد لصالح الشعب المصري "





وأكد " الفقي " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" على أن أهم أولوياته هي ضبط معدل النمو السكاني ، إلى جانب العمل على دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي فى القطاع الاقتصادي الرسمي، علي رأس أجندته التشريعية، مشيرًا إلى أن ضبط معدل النمو السكاني واستفادة القطاع الاقتصادي من التسويق والعمالة وكذا أصحاب نشاطات الأعمال ذوي الأفكار الملهمة والنيرة هم الدعامة الأساسية للارتقاء بالوطن والمواطن.





وتابع أن الزيادة السكانية من شأنها أن تلتهم نتائج وثمار النمو الاقتصادي، وتهدد بالضغوط والتحديات، وتؤدي لتراجع العائد من جهود التنمية، وتشكل تأثير سلبي على معدلات التشغيل ومعدلات شعور المواطن بتحسن جودة الحياة، ويصعب معها مواجهة البطالة، مشيرًا إلى أنه سيعمل جاهدًا على ضبط معدلات النمو السكاني والاهتمام بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة والأنشطة الشبابية .





كما أبدى تقديره بما حققته القيادة السياسية للدولة المصرية خلال آخر 6 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن مصر شهدت إنجازات حقيقية في جميع المجالات، و أحرزت تقدمًا ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، من خلال رفع مستوى المعيشة وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، و وضع ملف الزيادة السكانية ضمن أولوياتها، فضلا عن تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية، ورأينا بأعيننا جميعا إدارة ملف أزمة جائحة كورونا الذي أشادت به المنظمات العالمية.





وتوجه بالشكر للقيادة السياسية على ثقتها الغالية وتعيينه عضوًا بمجلس النواب، متعهدًا على أنه سيعمل جاهدًا ليكون دائمًا عند حسن ظنها، مؤكدًا على أنه لا خوف على مصر طالما يقودها المخلصين في كل مناحي الحياة وعلى رأسهم الرئيس السيسي ، القائد الذي يعشق مصر والمصريين ولا يألوا جهدًا ولا يتوانى لحظة في خدمتهم.





قالت دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، إن قرار اختيارها ضمن أعضاء مجلس النواب شرفا تفتخر به وخطوة مميزة في مشوارها المهني، مؤكدة أن المرأة تعيش أزهى عصورها والتمتع بحقوقها ولا سيما بالحياة النيابية، فقد وصل عدد أعضاء نائبات المعينات إلي 162 نائبة بنسبة 27% أي فاقت نسبة الـ 25% (ربع إجمالي المقاعد) التي نص عليها الدستور، وذلك إيمانا من الرئيس السيسي بقدرة وفاعلية المرأة علي إحراز المزيد من الإنجازات وخدمة المجتمع ككل.





وأضافت لـ صدى البلد: "إتفاجأت بقرار تعييني ومكنتش متوقعة ومسؤولية أتمني أكون قدها"، لافتة إلي أنه تم إطلاق برلمان 2021 تحت مسمي " برلمان الأكثر استقرارا" .





وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن أبرز أولوياتها من القضايا هو الملف الإعلامي ومحاولة تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن وسائل الإعلام والدولة عبر العالم، كما أن البرلمان الجديد يسعي إلي تحقيق أوضاع أكثر أمانا واستقرارا وخدمة المواطن بالمقام الأول.









أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، قرارا جمهوريا يحمل رقم 4 لسنة 2020 بتعيين 28 نائبا بمجلس النواب الجديد 2021، المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير.









وجاءت قائمة المعينين كالتالي:





- إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز

- عبلـة أحمـد علي الألفـى

- فرحة عبد العزيـز مأمون الـشناوى

- هدى عبد الستار كمال الـدين عبـد العزيـز

- داليا السيد محمد السيد السعدنى

- منـال هـلال أيـوب جـرجس

- جيهـان محمـد إبـراهيم زكى

- محمـد عمر عمر الزير

- نيفـن حمـدى بـدوى الطـاهرى

- آية محمـود عبــد االله محمد مدنى

- محمــد محمـد زكى محمـد الـوحش

- دريـة عبـد الحق شـرف الدين

- دينا عبــد الكريم صــادق مكـسيموس

- نـدى ألفــــى ثابـت بـسالى

- جمال حلمى محمـد الـسعيد

- حـازم محمد يحـى إمـام

- حـسام الـــسيد المتـولى غالى

- عادل عبـد الفـضيل أحمـد ســعد عياد

- كـريم بـدر حلمي رزق االله

- فخرى الدين على محمد الفقى .

- سحر عبد الـنعم محمد أحمـد عطية

- على جمعــة محمــد عبــد الوهاب

- محمـــد سعد عـــوض االله أحمـد

- منصف نجيـب سـليمان

- عماد خليـل كامـل خليل

- دينا أحمـد إسماعيل على

- سالم سـليمان سـالم مراحيـل

- إبـراهيم محمد إبـراهيم الهنيدى