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برلمان

كيف تم تأهيل المناطق السياحية لذوي الهمم؟..القانون يوضح

السبت 09/يناير/2021 - 06:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سماح أنور
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الهمم العديد من الحقوق، والتي تهدف لتمكينهم في مختلف القطاعات والهيئات ودمجهم في مؤسسات الدولة، وفيما يلى نستعرض آلية حق ذوى القدرات الخاصة في قطاع السياحة والآثار.
 
تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار:
 
- العمل علي دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة  والأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا و مکانیکا وثقافيا.
 
- كما يستوجب علي القائمين بالقطاع السياحي تدريب العاملين بمختلف أنواع العمل الوظيفي مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل الملائمة داخل الأماكن السياحية، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لمنح الأشخاص ذوي الإعاقة التمتع  بمشاهدتها وارتيادها.
 
- ضرورة دعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها.
 
ويذكر أن الفترة الماضية شهدت منطقة أهرامات الجيزة، استضافة لمسيرة مصر بهدف إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك فى هذه المسيرة  الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الإجتماعي، والعديد من الشخصيات العامة .

وتسعي الدولة دائما إلي منحهم كافة الحقوق بجانب تقديم الدعم اللازم لهم في شتي مجالات الحياة بما يضمن لهم حياة كريمة خالية من الصعوبات والتحديات، كما أن الرئيس السيسي يضع هذه الفئة من أهم أولوياته وذلك ضمن إتجاهه في النهوض بمجال حقوق الإنسان.
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