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برلمان

ضوابط التسويق الإلكتروني المباشر بقانون حماية البيانات الشخصية

السبت 09/يناير/2021 - 04:02 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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سماح أنور
 
تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ضوابط بشأن التسويق الإلكتروني المباشر، ونصت المادة رقم 17، على أن يحظر إجراء أي اتصال الكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

 - الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات.

 - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

 - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

 - الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر فحسب.

- وضع آليات واضحة وميسرة من شأنها تمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

فيما، تنص المادة رقم 18، على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية :

- الغرض التسويقى المحدد.

 - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.

 - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه على استمراره ، بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

كما حدد القانون إمكانية التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديثات للبيانات الشخصية مع تخصيص المعالجة فى نطاق محدد ، كما يحق له العلم والمعرفة بأى انتهاك أو خرق لبياناته الشخصية ، فضلا عن حق الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.


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