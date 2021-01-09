اليوم... قطع المياه عن الفرافرة بالوادي الجديد لمدة 12 ساعة

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن قطع المياه مدينة الفرافرة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم وذلك لإجراء عملية الغسيل الدورى للمحطة.





وقال يوسف مرزوق رئيس مركز الفرافرة إنه تقرر إجراء عمليات صيانة وغسيل لمحطات المياه وذلك حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من وصول المياه النقية إلى المنازل، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من عمليات الصيانة الكاملة، مشيرا أنه سيتم الدفع بكافة الأطقم الفنية لكافة المواقع لضمان الانتهاء من كافة الاعمال في اسرع وقت.

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على جانب آخر أطلق مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد مبادرة لزراعة وإنتاج الزبيب وزيت الجرجير من خلال استصلاح وزراعة ٢٠ ألف فدان بمحاصيل الجرجير والعنب والنباتات العطرية.





وقال رئيس مركز الفرافرة إنه سيجري تقسيم المساحة المستصلحة لقطع متساوية يستفيد منها أهالي المركز الراغبين في الانضمام للمبادرة، وتجهيز طرق ممهدة لتيسير الوصول للمنطقة.





أضاف ، أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بالتوسع في زراعة المحاصيل الغير تقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.





كما أكد أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ خطة التنمية المحلية الموحدة للمدينة والقرى التابعة لها والتى تشمل رصف الطرق وأعمال تحسين للبيئة وتوصيل المياه والصرف الصحى لتقسيمات الشباب.قالت المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، وكيل وزارة النقل مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان لها، إن المحور يبدأ من منطقة "توشكي" بأسوان حتى منطقة 6 أكتوبر وجرى تقسيم المحور على عدة قطاعات بمعرفة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتوزيعها على عدة شركات مقاولات لتنفيذ المحور في أقرب فترة زمنية ممكنة.





من ناحية اخري أكدت المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، وكيل وزارة النقل مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد ، أنه سيتم تنمية محور الجنوب والذي يبدأ من توشكى في أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادي الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة، بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة "موط" بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.





أوضحت ميرفت، أنه جرى تقسيم هذه القطاعات بالمحور على شركات المقاولات على أن يجري ازدواج كل هذه الطرق بالمحور بداية من توشكي وحتى نهاية المحور في 6 أكتوبر.



