أخبار التوك شو.. السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.. موعد بدء التطعيم بلقاح كورونا

مستشار الرئيس لـ الصحة: اذهب إلى المستشفى فورا في هذه الحالة
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من اللقاءات والقضايا المهمة، نستعرض أبرزها..
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن أصحاب الأمراض المزمنة المتمثلة في مرضي السكر والقلب والضغط والجهاز التنفسي لهم أولوية في الحصول علي لقاح كورونا.
أذاعت فضائية اكسترا نيوز لقطات يظهر من خلالها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن مصر تتابع بدقة واحترافية شديدة وتسعى لإعطاء اللقاحات للفئات الأكثر احتياجا لافتا إلى أنه تم التواصل مع المؤسسة العالمية لتوفير وتنظيم اللقاحات لكل دول العالم.
كشف الفنان فتوح أحمد، تفاصيل دخول الفنان القدير هادي الجيار، إلى العناية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، إن مرضى السكر أصحاب مناعة ضعيفة جدًا، معقبا: «لابد من حصولهم على لقاحات كورونا فورا».
قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إن هناك 4 تجارب على 4 لقاحات مصرية، معقبا: «أحد تلك التجارب انتهت من التجارب ما قبل الإكلينيكية».
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن الدولة تتابع لقاح فيروس كورونا بصورة مستمرة منذ بدء الإعلان عنه.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن عدد الإصابة بفيروس كورونا الذي يعلن عن طريق وزارة الصحة في تزايد.
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك سلالة من الفيروسات ومن ضمنها فيروس كورونا مشهورة بالتحور.
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن التمكين الاقتصادي للشعب من خلال التدريب ودعم المشاريع وتوفير فرص العمل، هو الهدف الموحد للحكومة.