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توك شو

الشوباشي: الرئيس السيسي رد اعتبار المرأة المصرية.. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 02:01 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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محمود محسن
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب: "أحب أوضح اننى اخترت أن أتراس الجلسة الافتتاحية لأنني الأكبر سنا بين الأعضاء وأنا سعيدة لأن هناك ثقة بين الناخبين". 

وأضافت الشوباشي خلال لقاء لها لفضائية اكسترا نيوز أن الرئيس السيسي رد اعتبار المرأه المصرية، بعد فترة كانت صعبة بحكم الإخوان والتي كانوا يقولون على المرأة أنها "عورة" ويجب أن تلتزم المنزل.

وتابعت عضو مجلس النواب أن المرأة المصرية لعبت دورا أساسيا، وهو ما أشاد به الرئيس السيسي، مضيفة أننا نعيش حاليا في دولة المواطنة وصفحة ناصعة من التاريخ المصري ونحن جميعا أبناء مصر. 
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