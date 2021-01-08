بالفرو.. فيفي عبده تبرز ملامحها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة لها بملابس شتوية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بفرو أبيض أنيق.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فيفي عبده على اللون البني كأيشادو للعيون لتبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الروز، كما اختارت أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها.









تصدرت الفنانة فيفي عبده، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها من خلال فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهي نائمة في سرير غرفتها، وترتدي غطاء الرأس (طاقية)، وتهنئ متابعيها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد لتطمئن جمهورها عن حالتها الصحية، مشيرة إن مرضها بسبب حقنة لمسة العصب.









الجدير بالذكر أن فيفي أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.









وكانت الفنانة فيفي عبده، أثارت قلق متابعيها بعد بثها مقطع فيديو، منذ أيام، تطلب فيه الدعاء من جمهورها، وأنها كانت تخفي مرضها خلال الفترة الماضية، وقبلها ظهرت بالحجاب في مقطع فيديو تؤكد من خلاله تعرضها لنزلة برد شديدة أدت لعدم قدرتها على الحركة.









يذكر أن، فيفي عبده، شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" وهو من بطولة ‏حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، ‏من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبدالعزيز ‏حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية‎.‎











