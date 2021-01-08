مستقبل وطن: المسار السياسي في مصر يكتمل رغم استمرار التحديات

قال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن على الرغم من تعرض الدولة المصرية والقيادات السياسية لتحديات كبيرة خلال الفترة الماضية ومازالت، إلا أن مصر لم تتأثر بذلك واستكملت المؤسسات الدستورية، خاصة الغرفة الثانية التي تم إنشاؤها بموجب التعديلات الدستورية.





وأضاف "عصام هلال" خلال لقائه مع المُذيع مصطفى أبو عطا، في برنامج قلب مصر المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن تقبلت الدولة المصرية هذا التحدي وتخطته رغم الصعوبات، قائلًا: "أقدم كل الشكر للدولة المصرية وجميع الجهات المعنية، سواء كانت رجال الشرطة، القوات مسحلة ، القضاء ، الصحة ، وغيرها من الأجهزة في الدولة.





وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن الأحزاب السياسية تعاونت في تحدي هذه الصعوبات، بالإنتهاء من انتخابات الغرفة الأولى المختصة بمجلس النواب، قائلًا : " الحمدلله الآن نمتلك مؤسسات تشريعية " ، سواء كان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.





وأضاف " هلال "، قائلًا: نأمل في القريب العاجل ، بإكتمال المنظومة من خلال المجالس المحلية ، وبذلك يكون المسار السياسي بالكامل أُكتمل، مؤكدًا أن المجال السياسي والمجال الاقتصادي وغيرها من المجالات ترتبط بعضها البعض، وكل منها له تأثيره الطردي على المجال الآخر.