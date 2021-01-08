وصول المصريين المحررين من قراصنة سفينة نيجيريا إلي القاهرة|شاهد

وصل إلى أرض الوطن، المصريين اللذين تم احتجازهم قبالة سواحل نيجيريا، بعد تعرض سفينة الشحن "Milan" للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية، قبل عدة أيام وعلي متنها 10 أفراد بينهم مصريين.





واستقبل مطار القاهرة الدولي، المصريين المختطفين، قادمين على متن طائرة مصر للطيران القادمة من نيجيريا وتحمل رقم 888 وكان في استقبالهم بالمطار السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وأحمد رفعت مدير مكتب الخارجية بالمطار، ويرافقه أيضا فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، وذلك بتوجيهات من المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة الميناء، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني.





وحرصت فرق العلاقات العامة علي استقبال المصريين برفقة مساعد وزير الخارجية، وتم تسهيل كافة إجراءات وصولهم إلى أرض الوطن.





كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت تعرض سفينة شحن على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين للاحتجاز، موضحا أن قراصنة يحتجزوا المركب على سواحل نيجيريا خلال رحلتها إلى الكاميرون، وأكدت وزارة الخارجية، المتابعة المستمرة لحادث سفينة الشحن Milan التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها مواطنيّن مصرييّن.





وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن القطاع القنصلي بالوزارة على تواصل مع أهالي المُختطَفين لطمأنتهم وإبلاغهم بأخر الجهود المبذولة لتحرير ذويهم.





وعملت السفارة المصرية في أبوجا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية النيجيرية وقيادة القوات البحرية هناك لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحرير الرهائن المُختطفين، علما أن السفينة المُختطفة في حيازة سلطات إنفاذ القانون البحري في الوقت الراهن بعد تخلي الخاطفين عنها، وهروبهم وبرفقتهم المُختطَفين.