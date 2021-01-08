فادية عبد الغني تكشف حقيقة تنبؤ مسلسل الوتد بـ فيروس كورونا.. فيديو

كشفت الفنانة فادية عبدالغني، حقيقة تنبؤ مسلسل "الوتد"، بفيروس كورونا.

وقالت الفنانة فادية عبدالغنبي، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، : «المسلسل بيتعاد كتير ومع الكورونا مشهد الكوليرا الناس افتكرت الكورونا».

وأضافت: «الناس أما سمعت كلمة الكوليرا قالوا هو كان في الزمن دا موجود فيروس كورونا».

وكشف مشهد مسلسل "الوتد" عن إصابة فايق عزب الذى جسده شخصية العمدة أولى ضحايا الكوليرا التى أسدلت الستار على العديد من أبطال المسلسل نتيجة تفشيها بين أهالى القرية بشكل كبير وهو ما دفع فاطمة تعلبة التعامل بطريقتها الخاصة مع الموقف وحبس عائلتها داخل المنزل لفترة طويلة ومنعهم من الخروج مع غلق الأبواب والنوافذ بالإضافة إلى حرق ملابس أبنائه.