فادية عبد الغني تكشف حقيقة تنبؤ مسلسل الوتد بـ فيروس كورونا.. فيديو

كشفت الفنانة فادية عبدالغني، حقيقة تنبؤ مسلسل "الوتد"، بفيروس كورونا.
وقالت الفنانة فادية عبدالغنبي، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، : «المسلسل بيتعاد كتير ومع الكورونا مشهد الكوليرا الناس افتكرت الكورونا».
وأضافت: «الناس أما سمعت كلمة الكوليرا قالوا هو كان في الزمن دا موجود فيروس كورونا».
وكشف مشهد مسلسل "الوتد" عن إصابة فايق عزب الذى جسده شخصية العمدة أولى ضحايا الكوليرا التى أسدلت الستار على العديد من أبطال المسلسل نتيجة تفشيها بين أهالى القرية بشكل كبير وهو ما دفع فاطمة تعلبة التعامل بطريقتها الخاصة مع الموقف وحبس عائلتها داخل المنزل لفترة طويلة ومنعهم من الخروج مع غلق الأبواب والنوافذ بالإضافة إلى حرق ملابس أبنائه.
تدور أحداث المسلسل حول عائلة فاطمة تعلبة (هدى سلطان) وأكبر أبنائها هو الحاج درويش (يوسف شعبان). وفكرة المسلسل تدور في إطار أسرة مصرية الأم فاطمة تعلبة تربي أبنائها بأسلوبها الخاص وهدفها الأساسي هو تكوين عائلة كبيرة مترابطة وغير مفككة، وتأمين مستقبل العائلة بشراء الأراضي الزراعية لهم ليصبحوا من ذوي الأملاك. تسيطر فاطمة تعلبة على كل قرارات العائلة حتى أنها تقوم باختيار زوجات أبنائها بدون أخذ رأيهم وتقوم بتزويجهم، وتتحكم في زوجات أبنائها وبالمنزل بكامله وينتهي المسلسل بموت درويش حزنا على حالة والدته الصحية والتي تتوفى بعده بأسبوع.