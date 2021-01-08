ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فادية عبد الغني تكشف حقيقة تنبؤ مسلسل الوتد بـ فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:40 م
فادية عبد الغني
فادية عبد الغني
Advertisements
محمد القاضي
كشفت الفنانة فادية عبدالغني، حقيقة تنبؤ مسلسل "الوتد"، بفيروس كورونا.

وقالت الفنانة فادية عبدالغنبي، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، : «المسلسل بيتعاد كتير ومع الكورونا مشهد الكوليرا الناس افتكرت الكورونا».

وأضافت: «الناس أما سمعت كلمة الكوليرا قالوا هو كان في الزمن دا موجود فيروس كورونا».

وكشف مشهد مسلسل "الوتد" عن إصابة فايق عزب الذى جسده شخصية العمدة أولى ضحايا الكوليرا التى أسدلت الستار على العديد من أبطال المسلسل نتيجة تفشيها بين أهالى القرية بشكل كبير وهو ما دفع فاطمة تعلبة التعامل بطريقتها الخاصة مع الموقف وحبس عائلتها داخل المنزل لفترة طويلة ومنعهم من الخروج مع غلق الأبواب والنوافذ بالإضافة إلى حرق ملابس أبنائه. 
 
تدور أحداث المسلسل حول عائلة فاطمة تعلبة (هدى سلطان) وأكبر أبنائها هو الحاج درويش (يوسف شعبان). وفكرة المسلسل تدور في إطار أسرة مصرية الأم فاطمة تعلبة تربي أبنائها بأسلوبها الخاص وهدفها الأساسي هو تكوين عائلة كبيرة مترابطة وغير مفككة، وتأمين مستقبل العائلة بشراء الأراضي الزراعية لهم ليصبحوا من ذوي الأملاك. تسيطر فاطمة تعلبة على كل قرارات العائلة حتى أنها تقوم باختيار زوجات أبنائها بدون أخذ رأيهم وتقوم بتزويجهم، وتتحكم في زوجات أبنائها وبالمنزل بكامله وينتهي المسلسل بموت درويش حزنا على حالة والدته الصحية والتي تتوفى بعده بأسبوع. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

ماما قوت الجميلة.. سينرجي تهنئ ماجدة زكي بعيد ميلادها

أوشكت على الستين.. تعرف على عمر فادية عبد الغني في عيد ميلادها

في عيد ميلاد فادية عبد الغني .. تعرف علي أبرز أعمالها

مشهد من عائلة سمبسون يتنبأ بالحجر الصحي في بريطانيا

شاهد.. أحدث ظهور لرانيا فريد شوقي بصورة سيلفي

ترشيحاتنا

تقليعة جديدة في الدوري.. محمد عبد المنصف يهدر فرصة التعادل لفريقه أمام إنبي

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور

تجنبها الزمالك | تعرف على مجموعة الموت بـ دوري أبطال أفريقيا

علي جمعة: المناجاة سبب لاستجابة الدعاء.. وهذه أركانها

تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. القانون يصفع عصابات الإنترنت

صادر له قرار ترميم من 27 سنة.. تفاصيل انهيار سقف عقار بالقاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور

طريقة عمل حمص الشام.. خطوة بخطوة

صدمة في سن مبكرة.. طفلة 3 أعوام تعثر على والدها جثة هامدة