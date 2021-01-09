حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بسرقة المساكن في القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهم بسرقة المساكن بالقاهرة.





وكان تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بالقاهرة.





تبلغ لقسم شرطة القطامية من مواطن مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه كسر نافذة الشرفة الخاصة بالشقة محل سكنه وسرقة بعض المقتنيات.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "شقيقين" – مقيمين بالجيزة لهما معلومات جنائية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما .





وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" ، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق وكسر النافذة".





واعترفا بارتكاب عدد (8) جرائم سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.