حبس تشكيل عصابى ينتحل صفة رجال شرطة ويستولى على أموال المواطنين

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابة لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على أموال المواطنين بالقاهرة.





كان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد أنه قد تبلغ لقوة أمنية تابعة لقسم الزيتون أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم بتواجد مجموعة من الأشخاص داخل سيارة ميكروباص أمام أحد المقاهى ومحاولتهم إصطحاب أحد الأشخاص داخل السيارة، عقب ادعائهم بكونهم رجال شرطة .





على الفور انتقلت قوة أمنية تحت اشراف اللواء محمد عبد الله نائب مدير مباحث القاهرة وتمكنوا من ضبط ٦ أشخاص مقيمين بنطاق محافظات القاهرة وبنى سويف والقليوبية لأحدهم معلومات جنائية وذلك حال استقلالهما سيارة أجرة ميكروباص قيادة سائق ومقيم بالمنوفية وقيامهم باستيقاف طالب ومقيم بالقليوبية والاستيلاء منه على حقيبة بداخلها عملات محلية وأجنبية ومحاولة اقتياده داخل السيارة .





بسؤال المجنى عليه، قرر بتعرفه على أحد المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أوهمه الأخير بقدرته على توفير عملة ( البيتكوين ) نظير المبالغ المالية ، وإتفق معه على التقابل بمحل الضبط لإتمام عملية البيع، وعقب وصوله فوجئ بحضور باقى المتهمين منتحلين صفة رجال الشرطة والإستيلاء منه على المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم .





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة ، بينما نفى قائد السيارة صلته بالواقعة حيث قرر بقيام المتهمين باستيقافه واستقلال السيارة صحبته من القليوبية عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.