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أشعل النار في جسد مدير جيم الأهلي.. مدرب مساج يعالج بطرق غربية

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:50 م
طبيب مساج أشعل النار
طبيب مساج أشعل النار في جسد مدير جيم الأهلي
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ندى رأفت
استعرض صفوت صديق إخصائي العلاج بالمساج، تجربة عملية للعلاج بالفوطة النارية ومساج الثعبان على الكابتن أحمد عوض مدير جيم النادى الاهلى، حيث قام بفرد فوطة على ظهر "عوض مضافا إليها بعض المواد وقام بإشعال النار بها. 

 قال صديق خلال حواره مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة "الحياة" ،أنه يعتمد على طرق جديدة فى العلاج مثل استخدام الفوطة النارية، والثعابين، لافتا إلى أن عددا كبيرا من لاعبى النادى الأهلى يتعاملون معه، مثل حسين الشحات، مجدي أفشة، حمدى فتحى، وإيضا اللاعب أحمد كوكا حيث يعالجهم "بالفوطة النارية".  

من جانبه قال حسين الشحات لاعب النادى الأهلى: جربت الفوطة النارية، ولسه عاوز اجرب العلاج بالثعبان".  

وقال أحمد كوكا، لاعب نادى الجونة إنه جرب العلاج بالفوطة النارية والطرق الغربية التى يعتمد عليها الدكتور صديق مفيدة للغاية.
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