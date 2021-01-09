ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك: طلبنا 5 ملايين دولار "كاش" من سانت إتيان لبيع مصطفى محمد

السبت 09/يناير/2021 - 01:30 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
محمد رشاد
كشف طارق يحيى، مقدم برنامج "زملكاوي"، أن نادي سانت إيتيان الفرنسي قدّم عرضًا بقيمة 4 ملايين دولار من أجل شراء مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف يحيى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة، أن نادي سانت إيتيان عرضه جاء بقيمة 4 ملايين دولار سيتم دفع 2 مليون دولار، على أن يتم الحصول على باقي المبلغ بعد عام.

وأشار نجم الزمالك السابق، إلى أن إدارة النادي الحالية اشترطت الحصول على 5 ملايين دولار "كاش"، إلى جانب نصف مليون دولار إذا وصل الفريق إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، ونصف مليون آخر في حال وصول مصطفى محمد لعدد أهداف.

وأوضح، أن إدارة الزمالك تنتظر رد النادي الفرنسي من مطالب الزمالك سواء الموافقة أو الرفض.

وشهدت الفترة الماضية خروج مصطفى محمد عبر شاشة "النهار" ليطالب إدارة الزمالك بالسماح له بالرحيل للدوري الفرنسي في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويسعى مصطفى محمد الخروج من نادي الزمالك في يناير الجاري بعدما تلقى عروضًا سابقة إلا أن الإدارة البيضاء السابقة برئاسة مرتضى منصور رفضت رحيل اللاعب بسبب خوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد سيغيب عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها مساء السبت، ليكون الغياب الثالث على التوالي للاعب في مسابقة الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت إيتيان الفرنسي بزيادة قيمة شراء مصطفى محمد

بعد شرط الزمالك.. هل يوافق «سانت إتيان» على دفع 6 ملايين دولار لضم مصطفى محمد؟

أحمد حسن مهاجما اللجان الإلكترونية: مصطفى محمد من حقه الاحتراف في أوروبا

5 ملايين دولار.. تفاصيل عرض سانت ايتيان الفرنسي لـ مصطفى محمد مهاجم الزمالك

صفقة مستحيلة .. فشل انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان الفرنسي

تقرير فرنسي: الزمالك وافق على انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

ترشيحاتنا

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور

مستشار الرئيس لـ الصحة: اذهب إلى المستشفى فورا في هذه الحالة

إبراهيم عيسى: فقدت 3 من أقاربي في أسبوع واحد بسبب كورونا

صادر له قرار ترميم من 27 سنة.. تفاصيل انهيار سقف عقار بالقاهرة

فيفا يقر نظامًا جديدًا في مونديال الأندية بمشاركة الأهلي

أول تعليق من بايدن على عدم حضور ترامب حفل تنصيبه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أمام الأهرامات.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور

طريقة عمل حمص الشام.. خطوة بخطوة