مهلبية الليمون.. طريقة مختلفة بطعم رائع

المهلبية هي من أسرع ما يمكن صنعة وتقديمه في عالم الحلويات الباردة، والتي يمكن صنعها بعدة نكهات كما يمكنك التفنن في تقديمها و تزيينها، لا تترددي في تجربة مهلبية الليمون الشهية، التي تجمع بين الطعم الحلو و الطعم الحامض لليمون، تابعي مقادير و طريقة عمل مهلبية الليمون معنا في طريقة.





قدم الشيف اسامة السيد؛ طريقة تحضير المهلبية بطريقة مختلفة مهلبية الليمون.





المقادير :





.كوبين حليب سائل





.ملعقتين كبار نشا





.نص كوب عصير ليمون طازج





.ملعقتين سكر أو حسب الرغبة





.قطرة صبغة طعام لون أصفر





للزينة :





.برش ليمون





.توت بري أو فراولة





طريقة التحضير :





1.في اناء على نار هادئة ضعي الحليب السائل و النشا و عصير الليمون و السكر و الصبغة الصفراء مع الاستمرار بالتحريك حتى تبدأ بالتكاثف و الغليان



