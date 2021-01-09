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مرأة

مهلبية الليمون.. طريقة مختلفة بطعم رائع

السبت 09/يناير/2021 - 12:14 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
المهلبية هي من أسرع ما يمكن صنعة وتقديمه في عالم الحلويات الباردة، والتي يمكن صنعها بعدة نكهات كما يمكنك التفنن في تقديمها و تزيينها، لا تترددي في تجربة مهلبية الليمون الشهية، التي تجمع بين الطعم الحلو و الطعم الحامض لليمون، تابعي مقادير و طريقة عمل مهلبية الليمون معنا في طريقة.

قدم الشيف اسامة السيد؛ طريقة تحضير المهلبية بطريقة مختلفة مهلبية الليمون.

المقادير :

.كوبين حليب سائل

.ملعقتين كبار نشا

.نص  كوب عصير ليمون طازج

.ملعقتين سكر أو حسب الرغبة

.قطرة صبغة طعام لون أصفر

للزينة :

.برش ليمون

.توت بري أو فراولة

طريقة التحضير :

1.في اناء على نار هادئة ضعي الحليب السائل و النشا و عصير الليمون و السكر و الصبغة الصفراء مع الاستمرار بالتحريك حتى تبدأ بالتكاثف و الغليان

2.صبيها بأكواب أو أطباق مناسبة ثم زينيها بالتوت البري أو أي نوع توت أو بالفراولة و برش الليمون
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