مهلبية الليمون.. طريقة مختلفة بطعم رائع

المهلبية هي من أسرع ما يمكن صنعة وتقديمه في عالم الحلويات الباردة، والتي يمكن صنعها بعدة نكهات كما يمكنك التفنن في تقديمها و تزيينها، لا تترددي في تجربة مهلبية الليمون الشهية، التي تجمع بين الطعم الحلو و الطعم الحامض لليمون، تابعي مقادير و طريقة عمل مهلبية الليمون معنا في طريقة.
قدم الشيف اسامة السيد؛ طريقة تحضير المهلبية بطريقة مختلفة مهلبية الليمون.
المقادير :
.كوبين حليب سائل
.ملعقتين كبار نشا
.نص كوب عصير ليمون طازج
.ملعقتين سكر أو حسب الرغبة
.قطرة صبغة طعام لون أصفر
للزينة :
.برش ليمون
.توت بري أو فراولة
طريقة التحضير :
1.في اناء على نار هادئة ضعي الحليب السائل و النشا و عصير الليمون و السكر و الصبغة الصفراء مع الاستمرار بالتحريك حتى تبدأ بالتكاثف و الغليان
2.صبيها بأكواب أو أطباق مناسبة ثم زينيها بالتوت البري أو أي نوع توت أو بالفراولة و برش الليمون