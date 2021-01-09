قوي مناعتك بوضع الفاكهة فى الطعام وتمتع بمذاق مثالي

يمل الكثيرون من الأطعمة التقليدية المعتاد تناولها يوميًا لهذا سنقدم لكم طرقا مختلفة لإدخال الفاكهة في الأطعمة التقليدية وهو ما يجددها ويقدم طعما بمذاق مختلف بين الحلو والحادق وفيما يلي هذه الطرق لإدخال الفاكهة فى إعداد الطعام الحادق على طريقة الشيف غادة التلي.





صوص الفاكهة

كافة أنواع صوص الفاكهة عامة تحتاج لنفس الطريقة بإذابة قطع الفاكهة مع المياه والسكر والعسل مع بعض الإضافات الأخرى التي تعزز طعم ولون الصوص، كل ما يمكن فعله هو التنويع في اختيار فاكهة الموسم لتحضيرها في الحلويات أو الطعمة العادية كصوص لذيذ وشهي، يمكن الضغط على الروابط التالية للتعرف على طرق مختلفة لصوص الفاكهة.



قطع الفاكهة

هنا يمكن الاعتماد على إدخال الفاكهة في الأطعمة المختلفة من خلال تقطيعها كقطع وهنا عادة إما تستخدم لتزيين أطباق الطعام أو الإضافة على السلطة، وفي جميع الحالات لحفظ الفاكهة المقطعة من تغير لونها يعصر عليها القليل من الليمون حفاظًا عليها من تغير اللون والطعم خاصة مثل التفاح والموز والجوافة والأفضل تناولها فور تقطيعها.



الفاكهة المطبوخة

يمكن الاعتماد على إدخال الفاكهة في الأطعمة العادية ولكن عادة ما تضاف لأطعمة أخرى دون تسوية طولة لأن الفاكهة عند طهيها لا تحتاج إلا القليل من المياه المغلية للسلق حتى تتحول بيوريه ومن ثم تقدم بأي شكل أو تضاف لأي وجبة.