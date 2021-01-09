من أمام الأهرامات.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

شاركت الفنانة سارة نخلة متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقد ظهرت فيها بإطلالة جذابة من أمام الاهرامات.



وخطفت سارة نخلة الأنظار فى الصور بإطلالة عصرية، كوت وبنطلون باللون البيج وتوب باللون البنى ؛ نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات".





وتركت سارة نخلة خصلات شعرها البني منسدلا للخلف بطريقة انسيابية ناعمة لتبرز من جمال إطلالتها، فيما اختارت ان تبرز جمال ملامحها ببعض المكياج الجذاب، حيث اختارت وضع الآي لاينر، والكحل الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع لون أحمر للشفاه.

يذكر أن سارة نخلة حصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2014 ووصيفة ملكة جمال العرب في العام نفسه، كما تزوجت في العام ذاته من الفنان أحمد عبدالله محمود.