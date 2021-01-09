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أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام: 3% من البريطانيين تنالوا لقاح كورونا.. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 05:03 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، إن هناك ما يزيد عن مليون ونصف مواطن بريطاني تناول اللقاح.

وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الذين تنالوا اللقاح في بريطانيا يمثلون نسبة 3% من إجمالي عدد المواطنين.

وأشار إلي أنه تم بدء التطعيم لأكثر الأشخاص عرضة للمرض، موضحا أنه يتم العمل علي توفير اللقاح لكي يصل إلي جميع المواطنين.

وأشار أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، إلي أن زيادة الأعداد في بريطانيا له علاقة كبيرة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، مؤكدا أن جميع المستشفيات في بريطانيا ممتلئة.

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