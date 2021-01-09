عبير صبري عن مشاهد القُبلات واللبس الجريء: وأنا صغيرة كنت بسمع كلام المخرج ودلوقتي لأ

أشارت الفنانة عبير صبري، إلى أنها لُقبت في البداية بـ "صاروخ سكود"، معقبة: "أسعدني اللقب، وإن أنا يكون عندي قبول مع الناس، وحبيت إن الناس تشوفني وقتها حلوة، عشان كانت أدواتي لسه مش واضحة، أو موهبتي بمعني أصح".





وردَّت "عبير صبري" خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج " واحد من الناس، المُذاع على فضائية " الحياة "، على سؤال: "عندك خطوط حمراء ولا خضراء؟" ، قائلة: "أنا مقولتش حاجة زي دي، ولكن أي إنسان لديه خطوط حمراء، وأن الإنسان أكثر جراءة وهو صغير".





وأضافت الفنانة: "وأنا صغيرة وفي بداية حياتي الفنية، كان عندي جرأة أكثر، ومغامرة عشان أثبت نفسي وأبان وسط باقي الفنانين، كان اللي المخرج بيقوله بعمله ، كنت صغيرة وبسمع الكلام".





وتابعت "صبري"، أنها أصبح لديها معايير بعد ذلك، قائلة: "بعدها بفترة بقيت أنا اللي بقرر هعمل إيه ومش هعمل إيه، من وأنا بقرأ السيناريو، بقرر وأقول للمخرج المشهد ده مش هعمله".





واستطردت: "لو مشهد فيه بوسة برفضه، على الرغم من إن زمان كنت بقبل عادي"، معقبة: "صغيرة بقى ومش فاهمة، وإتربينا إن الأفلام فيها بوس عادي".





وأكملت: "لو مشاهد فيها لبس جريء أوي برفضه، يعني لو مشهد فيه لبس مايوه لأ"، معقبة: "بقيت بعتمد على الموهبة، وببعد عن الحاجات اللي بتخلق توتر بيني وبين جمهوري... وبالنسبالي أنا اتطورت للأحسن، ولا يمكن تعميم هذه الأفكار على باقي الفنانين".