ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبير صبري عن مشاهد القُبلات واللبس الجريء: وأنا صغيرة كنت بسمع كلام المخرج ودلوقتي لأ

السبت 09/يناير/2021 - 01:29 ص
الفنانة عبير صبري
الفنانة عبير صبري
Advertisements
ندى رأفت

أشارت الفنانة عبير صبري، إلى أنها لُقبت في البداية بـ "صاروخ سكود"، معقبة: "أسعدني اللقب، وإن أنا يكون عندي قبول مع الناس، وحبيت إن الناس تشوفني وقتها حلوة، عشان كانت أدواتي لسه مش واضحة، أو موهبتي بمعني أصح".


وردَّت "عبير صبري" خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج " واحد من الناس، المُذاع على فضائية " الحياة "، على سؤال: "عندك خطوط حمراء ولا خضراء؟" ، قائلة: "أنا مقولتش حاجة زي دي، ولكن أي إنسان لديه خطوط حمراء، وأن الإنسان أكثر جراءة وهو صغير".


وأضافت الفنانة: "وأنا صغيرة وفي بداية حياتي الفنية، كان عندي جرأة أكثر، ومغامرة عشان أثبت نفسي وأبان وسط باقي الفنانين، كان اللي المخرج بيقوله بعمله ، كنت صغيرة وبسمع الكلام".


وتابعت "صبري"، أنها أصبح لديها معايير بعد ذلك، قائلة: "بعدها بفترة بقيت أنا اللي بقرر هعمل إيه ومش هعمل إيه، من وأنا بقرأ السيناريو، بقرر وأقول للمخرج المشهد ده مش هعمله".


واستطردت: "لو مشهد فيه بوسة برفضه، على الرغم من إن زمان كنت بقبل عادي"، معقبة: "صغيرة بقى ومش فاهمة، وإتربينا إن الأفلام فيها بوس عادي".


وأكملت: "لو مشاهد فيها لبس جريء أوي برفضه، يعني لو مشهد فيه لبس مايوه لأ"، معقبة: "بقيت بعتمد على الموهبة، وببعد عن الحاجات اللي بتخلق توتر بيني وبين جمهوري... وبالنسبالي أنا اتطورت للأحسن، ولا يمكن تعميم هذه الأفكار على باقي الفنانين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إلهام شاهين تكشف سر قبولها فيلم حظر تجوال .. فيديو

إلهام شاهين: بحب المسرح بشكل خاص و"كاليجولا" الأقرب لقلبي

عمر كمال يرد بقوة على الساخرين من صورته القديمة.. نزلتها فى بوست عشان تشوفوها ومش مكسوف

عبير صبري تكشف حقيقة تصريحاتها عن الحجاب: تريند قذر

عبير صبرى: معملتش عمليات تجميل وشفايفى زى ماهي

عبير صبرى: استعجلت في لبس الحجاب ومن الممكن الرجوع له تانى

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس لـ الصحة: اذهب إلى المستشفى فورا في هذه الحالة

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور

قرعة دور المجموعات بأبطال أفريقيا تعيد الديربيات العربية للواجهة

سيمبا التنزاني: نفضل مواجهة الأهلي عن الزمالك في أفريقيا

تحرك عاجل من بيلوسي بشأن محاكمة ترامب في الكونجرس

مستشار الرئيس لـ الصحة يعلن موعد بدء التطعيم بلقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أمام الأهرامات.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور

طريقة عمل حمص الشام.. خطوة بخطوة